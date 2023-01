La création d'OFI Invest, une exception dans les fusions en gestion en 2022

(NEWSManagers.com) - Dans une année 2022 compliquée entre guerre en Ukraine, chute des marchés et hausse de l’inflation et des taux, les gestionnaires d’actifs français sont restés plutôt sages côté regroupements. Après une année 2021 marquée par le rachat de Lyxor par Amundi, une seule fusion d’envergure est à déclarer, mais elle couvait depuis plus d’un an. Celle qui a consisté à regrouper OFI Asset Management et Aviva Investors France suite au rachat début 2021 par le groupe Aéma (issu de la fusion entre Aésio et la Macif, principal actionnaire d’OFI AM) de l’assureur Aviva France, devenu depuis Abeilles Assurances. Société Générale de son côté, a conclu un accord avec la société de gestion américaine AllianceBernstein en vue de créer une coentreprise, mais elle sera avant tout active dans les activités de «cash» actions et de recherche actions.

Les grands mouvements sont venus plutôt de l’étranger sans toutefois correspondre à des déplacements de plaques « tectoniques ». La palme des opérations pourrait revenir à la société de capital investissement suédoise EQT qui a annoncé en mars racheter pour 7 milliards de dollars son homologue hong-kongais Baring Private Equity Asia (17 milliards gérés). Le montant proposé témoigne d’une flambée des prix dans le domaine des actifs non cotés, la nouvelle martingale des investisseurs.

Citons aussi l’Américain Voya IM qui s’est fait connaître en Europe pour avoir repris les 120 milliards d’encours gérés par AllianzGI outre-Atlantique. Ce dernier a accepté de payer en juin un montant historique de 6 milliards de dollars pour mettre fin à un litige qui l’opposait au ministère américain de la Justice (DOJ) et à la Securities and Exchange Commission (SEC) au sujet de ses fonds structurés Alpha qui ont implosé pendant la crise du Covid. En plaidant coupable, l’asset manager s’interdit pendant dix ans de proposer ses services à des fonds américains.

Toujours aux Etats-Unis, Franklin Resources a racheté le spécialiste de la dette privée Alcentra à BNY Mellon pour près de 1 milliard de dollars.

La société de gestion AssetCo, dont Martin Gilbert, l’ancien patron d’Aberdeen, a pris une participation au capital, a de son côté poursuivi sa boulimie d’acquisitions. En 2022, elle a annoncé le rachat des boutiques de gestion écossaises Revera AM et SVM ainsi que celui de River and Mercantile. M&G a aussi été particulièrement actif avec le rachat d’ un gestionnaire de portefeuilles modèles multi-actifs et du gestionnaire suisse responsAbility.

Côté français, des regroupements annoncés entre asset managers ont été peu nombreux et ont concerné des boutiques de taille modeste comme Trusteam qui va acquérir Gaspal Gestion, Montaigne Capital et La Financière Desselligny qui vont se rapprocher, ou encore la fusion entre Flornoy et Ferri . Le groupe Magellim a aussi mis la main sur Turgot Capital.

Enfin, le compte ne serait pas soldé sans ajouter une poignée d’opérations avortées pendant l’année 2022 et pas des moindres : le rachat du robo-advisor américain Wealthfront par le suisse UBS en septembre et celui de BBH par State Street dans l’activité de conservation et dépositaire de titres. Des opérations dont les montants respectifs auraient fait débourser à leurs acquéreurs 1,4 milliard et 3,5 milliards de dollars. En France, Altarea a crée la surprise en début d’année 2022 en renonçant à racheter Primonial. 2023 sera sans nul doute pour le groupe, et sa filiale de gestion La Financière de l’Echiquier, synonyme de nouveaux changements.