 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 055,54
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La course à la hausse de Palantir s'essouffle, Burry pariant contre la coqueluche de l'IA
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des titres, des mouvements d'actions et de la perte de capitalisation boursière dans les paragraphes 1 et 9) par Zaheer Kachwala

Palantir Technologies PLTR.O a chuté d'environ 6 % mardi, une solide mise à jour trimestrielle de la société n'ayant pas réussi à prolonger son rallye record.

La société, dont la valeur a plus que doublé cette année, a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes du marché lundi, grâce à l'adoption rapide de l'IA qui a stimulé la demande pour ses services d'analyse de données.

L'action de l'entreprise a profité de ses relations étroites avec le gouvernement américain après avoir remporté une série de contrats, y compris l'utilisation des données et de la technologie d'IA de Palantir dans le domaine de la défense.

"L'investisseur de "Big Short" Michael Burry, connu pour ses paris réussis contre le marché immobilier américain en 2008, a maintenant placé des paris baissiers sur Nvidia NVDA.O et Palantir, selon un dépôt réglementaire lundi.

À la fin du mois dernier, Burry, dans son premier billet X depuis plus de deux ans, a mis en garde contre une bulle, attisant les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses excessives dans le secteur de l'intelligence artificielle et de la technologie.

"L'avenir nous dira si Burry a bien choisi son moment ou si la baisse de l'action dans les échanges pré-marché représente simplement une pause avant que Palantir ne reparte à la hausse", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Les actions de Palantir ont augmenté de plus de 170 % depuis le début de l'année, après avoir bondi d'environ 1 000 % au cours des deux dernières années, dépassant nettement les entreprises technologiques, notamment les géants de la Big Tech et de l'IA que sont Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O .

Palantir a émergé comme un favori de la vente au détail au fil des ans, avec un volume de transactions quotidien d'environ 302 millions de dollars à la dernière clôture, le troisième plus élevé parmi les actions cotées en bourse aux États-Unis que Vanda Track Research surveille.

Si les pertes actuelles se maintiennent, la société devrait effacerplus de 33 milliards de dollars de sa valeur de marché.

Palantir se négocie à près de 250 fois ses bénéfices prévisionnels sur 12 mois, contre 33 fois pour Nvidia, le leader des puces d'IA, et 29,92 fois pour Microsoft

Valeurs associées

ALPHABET-A
280,1500 USD NASDAQ -1,26%
AMAZON.COM
252,3050 USD NASDAQ +3,31%
MICROSOFT
514,8600 USD NASDAQ -0,57%
NVIDIA
201,6468 USD NASDAQ -0,42%
PALANTIR TECHNOLOGIES
192,5840 USD NASDAQ -3,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Global Financial Leaders' Investment Summit
    Goldman Sachs et Morgan Stanley mettent en garde sur une possible correction
    information fournie par Reuters 04.11.2025 16:59 

    par Manya Saini et Niket Nishant Les directeurs généraux des banques américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs ont averti mardi que les marchés d'actions pourraient se diriger vers un repli, soulignant les inquiétudes croissantes liées aux valorisations élevées ... Lire la suite

  • Le ministre nigérian des Affaires étrangères Yusuf Tuggar lors d'un point presse à Berlin le 4 novembre 2025 ( AFP / Odd ANDERSEN )
    Le Nigeria répond à Trump qu'il ne tolère aucune persécution religieuse
    information fournie par AFP 04.11.2025 16:56 

    Le Nigeria ne tolère aucune persécution religieuse, a assuré mardi le ministre des Affaires étrangères Yusuf Tuggar, en réponse à l'intervention militaire envisagée par le président américain Donald Trump pour défendre les chrétiens dans ce pays d'Afrique de l'ouest. ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 16:54 

    Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer la concurrence chinoise ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 04.11.2025 16:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank