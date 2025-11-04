La course à la hausse de Palantir s'essouffle, Burry pariant contre la coqueluche de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des titres, des mouvements d'actions et de la perte de capitalisation boursière dans les paragraphes 1 et 9) par Zaheer Kachwala

Palantir Technologies PLTR.O a chuté d'environ 6 % mardi, une solide mise à jour trimestrielle de la société n'ayant pas réussi à prolonger son rallye record.

La société, dont la valeur a plus que doublé cette année, a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes du marché lundi, grâce à l'adoption rapide de l'IA qui a stimulé la demande pour ses services d'analyse de données.

L'action de l'entreprise a profité de ses relations étroites avec le gouvernement américain après avoir remporté une série de contrats, y compris l'utilisation des données et de la technologie d'IA de Palantir dans le domaine de la défense.

"L'investisseur de "Big Short" Michael Burry, connu pour ses paris réussis contre le marché immobilier américain en 2008, a maintenant placé des paris baissiers sur Nvidia NVDA.O et Palantir, selon un dépôt réglementaire lundi.

À la fin du mois dernier, Burry, dans son premier billet X depuis plus de deux ans, a mis en garde contre une bulle, attisant les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses excessives dans le secteur de l'intelligence artificielle et de la technologie.

"L'avenir nous dira si Burry a bien choisi son moment ou si la baisse de l'action dans les échanges pré-marché représente simplement une pause avant que Palantir ne reparte à la hausse", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Les actions de Palantir ont augmenté de plus de 170 % depuis le début de l'année, après avoir bondi d'environ 1 000 % au cours des deux dernières années, dépassant nettement les entreprises technologiques, notamment les géants de la Big Tech et de l'IA que sont Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O .

Palantir a émergé comme un favori de la vente au détail au fil des ans, avec un volume de transactions quotidien d'environ 302 millions de dollars à la dernière clôture, le troisième plus élevé parmi les actions cotées en bourse aux États-Unis que Vanda Track Research surveille.

Si les pertes actuelles se maintiennent, la société devrait effacerplus de 33 milliards de dollars de sa valeur de marché.

Palantir se négocie à près de 250 fois ses bénéfices prévisionnels sur 12 mois, contre 33 fois pour Nvidia, le leader des puces d'IA, et 29,92 fois pour Microsoft