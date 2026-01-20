La Cour suprême du Delaware donne raison à Moelis au sujet de l'accord entre actionnaires

Un actionnaire de Moelis & Co <MC.N> ne peut pas contester un accord avec Ken Moelis qui donne au fondateur un large contrôle sur le conseil d'administration de la banque d'investissement, a décidé la Cour suprême du Delaware mardi.

Cet arrêt est le deuxième rendu ces dernières semaines par la Cour, qui a annulé une décision historique ayant suscité l'indignation des fondateurs d'entreprises technologiques et d'autres investisseurs puissants, qui craignaient que les juges de l'État ne sapent la réputation du Delaware, favorable aux entreprises .

Le mois dernier, la cour a rétabli la rémunération record versée à Elon Musk par Tesla , d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars.

La décision de mardi renverse une décision rendue en 2024 par Travis Laster de la Cour de chancellerie, qui avait jeté le doute sur des milliers d'accords d'actionnaires permettant à des investisseurs puissants, tels que des sociétés de capital-investissement et des fondateurs, de contrôler divers aspects des décisions du conseil d'administration.

Travis Laster a déclaré que le pacte d'actionnaires de Moelis était en contradiction avec le droit des sociétés du Delaware, qui donne aux administrateurs le pouvoir de gérer l'entreprise dans l'intérêt de tous les investisseurs.

La Cour suprême du Delaware a déclaré que M. Laster avait commis une erreur en déterminant que le West Palm Beach Firefighters' Pension Fund n'était pas tenu d'intenter une action en justice dans les trois ans suivant l'accord Moelis de 2014, car l'accord constituait une violation permanente de la loi du Delaware. Le fonds avait intenté une action en justice en 2023.

La Haute Cour a déclaré qu'elle n'avait pas besoin de se pencher sur la validité de l'accord Moelis. Dans l'arrêt Musk, la Cour suprême du Delaware a rendu une décision similaire et restrictive qui ne portait que sur la réparation.

Dans les mois qui ont suivi la décision de Laster, les législateurs du Delaware se sont empressés de modifier la loi sur les sociétés, largement utilisée dans l'État, afin de protéger les accords entre actionnaires.

Par conséquent, l'arrêt de la Cour suprême du Delaware n'aura qu'un impact pratique limité sur le droit des sociétés de l'État.