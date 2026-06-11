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La Cour suprême des États-Unis se prononce contre les actions privées intentées en vertu d'une loi fondamentale sur les valeurs mobilières
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'affaire porte sur une loi de 1940 intitulée « Investment Company Act »

* BlackRock a cherché à empêcher les poursuites engagées par des plaignants privés

* Le tribunal de première instance a donné raison à Saba Capital Master Fund dans cette affaire

par John Kruzel

La Cour suprême des États-Unis s'est prononcée jeudi en faveur d'un groupe de fonds d'investissement affiliés à BlackRock BLK.N et d'autres gestionnaires d'actifs dans leur tentative de repousser certaines poursuites intentées par des plaignants privés en vertu d'une loi fédérale clé sur les valeurs mobilières.

Les juges, dans une décision prise à 6 voix contre 3, ont infirmé le jugement d'une juridiction inférieure qui avait autorisé le fonds spéculatif Saba Capital Master Fund à intenter une action en vertu de la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement afin d'annuler les statuts du fonds limitant le droit de vote des actionnaires activistes.

L'administration du président Donald Trump a soutenu BlackRock, FS Credit Opportunities FSCO.N et d'autres fonds impliqués dans l'affaire, notamment Adams Diversified Equity Fund ADX.N , Adams Natural Resources Fund PEO.N et Royce Global Trust RGT.N .

Les fonds d'investissement en cause sont ce qu'on appelle des « fonds fermés », qui émettent un nombre fixe d'actions et se négocient souvent à un prix inférieur à la valeur de leurs actifs sous-jacents. Ces fonds, constitués en vertu de la loi du Maryland, ont adopté des dispositions statutaires limitant le droit de vote des grands actionnaires.

Saba, un fonds spéculatif géré par l'investisseur activiste Boaz Weinstein qui détient des parts dans ces fonds d'investissement, a intenté des actions en justice contre 11 de ces fonds.

Il a allégué que les dispositions statutaires contestées violaient une partie de la loi sur les sociétés d'investissement (Investment Company Act) exigeant que chaque action confère un droit de vote égal. Il a également fait valoir que la loi autorise les parties privées – et pas seulement la Commission américaine des opérations boursières (SEC) – à intenter des actions en justice visant à faire annuler les statuts d'une société ou d'autres clauses contractuelles qui enfreignent la loi sur les sociétés d'investissement.

Un juge fédéral de New York s'est rangé du côté de Saba, statuant en 2024 que les « statuts relatifs aux actions de contrôle » enfreignaient la loi sur les sociétés d'investissement et devaient être supprimés. La Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis, siégeant à New York, a confirmé la décision du juge.

Cela a incité certains fonds à saisir la Cour suprême, arguant que la loi sur les sociétés d'investissement ne prévoit pas de « droit d'action privé » pour de telles poursuites.

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