La Cour suprême des États-Unis se prononce contre les actions en justice intentées par des particuliers en vertu d'une loi fondamentale sur les valeurs mobilières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations tirées de l'arrêt aux paragraphes 3 et 4)

* L'affaire concerne une loi de 1940 intitulée "Investment Company Act"

* BlackRock cherchait à empêcher les poursuites intentées par des plaignants privés

* Le tribunal de première instance a donné raison à Saba Capital Master Fund dans cette affaire

par John Kruzel

La Cour suprême des États-Unis s'est prononcée jeudi en faveur d'un groupe de fonds d'investissement affiliés à BlackRock BLK.N et d'autres gestionnaires d'actifs dans leur tentative de repousser certaines poursuites intentées par des plaignants privés en vertu d'une loi fédérale clé sur les valeurs mobilières.

La Cour suprême, dans une décision prise à 6 voix contre 3 sous l'impulsion de sa majorité conservatrice, a infirmé la décision d'un tribunal inférieur qui avait autorisé le fonds spéculatif Saba Capital Master Fund à intenter une action en vertu de l'Investment Company Act de 1940 afin d'annuler les statuts du fonds limitant le droit de vote des actionnaires activistes.

La juge conservatrice Amy Coney Barrett, qui a rédigé l'arrêt, a écrit que la loi sur les sociétés d'investissement (Investment Company Act, ou ICA) n'autorise pas les parties privées à intenter des actions en justice visant à obtenir l'annulation de statuts ou d'autres clauses contractuelles.

“En résumé, rien dans le texte ou la structure de l’ICA n’indique que le Congrès ait autorisé des parties privées à faire appliquer pratiquement toutes les dispositions de la loi,” a écrit Mme Barrett, dont l’opinion a été partagée par ses cinq collègues conservateurs.

Les trois juges libéraux de la Cour ont exprimé leur désaccord. L'administration du président Donald Trump a soutenu BlackRock, FS Credit Opportunities FSCO.N et d'autres fonds impliqués dans l'affaire, notamment Adams Diversified Equity Fund ADX.N , Adams Natural Resources Fund PEO.N et Royce Global Trust RGT.N .

Les fonds d'investissement en cause sont ce qu'on appelle des “fonds fermés”, qui émettent un nombre fixe d'actions et se négocient souvent à un prix inférieur à la valeur de leurs actifs sous-jacents. Ces fonds, constitués en vertu de la loi du Maryland, ont adopté des dispositions statutaires limitant le droit de vote des grands actionnaires.

Saba, un fonds spéculatif géré par l'investisseur activiste Boaz Weinstein qui détient des parts dans ces fonds d'investissement, a intenté des actions en justice contre 11 de ces fonds.

Il a allégué que les dispositions statutaires contestées violaient une partie de la loi sur les sociétés d’investissement (Investment Company Act) exigeant que chaque action confère un droit de vote égal. Il a également fait valoir que la loi autorise les parties privées – et pas seulement la Commission américaine des opérations boursières (SEC) – à intenter des actions en justice visant à faire annuler les statuts d’une société ou d’autres clauses contractuelles qui enfreignent la loi sur les sociétés d’investissement.

Un juge fédéral de New York s'est rangé du côté de Saba, statuant en 2024 que les “statuts relatifs aux actions de contrôle” enfreignaient la loi sur les sociétés d'investissement et devaient être supprimés. La Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis, siégeant à New York, a confirmé la décision du juge.

Cela a incité certains fonds à saisir la Cour suprême, arguant que la loi sur les sociétés d'investissement ne prévoit pas de “droit d'action privé” pour de telles poursuites.