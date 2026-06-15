La Cour suprême des États-Unis rejette le recours de Tata contre une condamnation à 168 millions de dollars dans une affaire de secrets d'affaires

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* DXC Technology a remporté le procès après avoir poursuivi Tata à Dallas

* Tata estime que cette décision est injustifiée au regard de la législation américaine sur les secrets commerciaux

* L'affaire porte sur des secrets commerciaux liés à un logiciel d'assurance-vie

par Blake Brittain

La Cour suprême des États-Unis a rejeté lundi une requête de la société indienne Tata Consultancy Services TCS.NS visant à annuler une condamnation de 168 millions de dollars prononcée à son encontre par DXC Technology DXC.N pour avoir prétendument volé des secrets commerciaux liés à un logiciel d'assurance-vie.

Tata avait interjeté appel après qu’un tribunal de première instance eut confirmé la décision d’un juge de fixer l’indemnisation à 56 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et à 112 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs en faveur de DXC, basée à Ashburn, en Virginie. Tata avait fait valoir que cette indemnisation ne pouvait être justifiée au regard de la législation américaine relative aux secrets commerciaux.

Le prédécesseur de DXC, Computer Sciences Corp (CSC), avait concédé une licence d'utilisation de son logiciel à la compagnie d'assurance Transamerica dans les années 1990. Dans sa plainte déposée en 2019 devant le tribunal fédéral de Dallas, DXC affirmait que Tata avait embauché 2 200 employés de Transamerica et utilisé leur accès au logiciel de CSC ainsi que leur connaissance des informations exclusives de cette dernière pour créer une plateforme d'assurance-vie concurrente.

Tata a nié ces allégations, a déclaré au tribunal que les informations en cause n'étaient pas secrètes et a fait valoir qu'elle avait accédé au logiciel de manière légale. En 2023, un jury a rendu un verdict consultatif – une décision non contraignante transmise au juge – selon lequel Tata devait verser 210 millions de dollars à DXC pour avoir délibérément volé ses secrets d'affaires. Le juge fédéral de district Brantley Starr a réduit le montant des dommages-intérêts proposés à 168 millions de dollars en 2024. La Cour d'appel du 5e circuit des États-Unis, basée à La Nouvelle-Orléans, a confirmé la décision de Starr en 2025.

La législation américaine relative aux secrets d'affaires permet d'octroyer des dommages-intérêts pécuniaires pour compenser à la fois les pertes subies par le plaignant du fait du vol de secrets d'affaires et l'« enrichissement sans cause » du défendeur qui en a résulté. L'indemnisation accordée à DXC était entièrement fondée sur l'enrichissement sans cause.

Tata a fait valoir devant la Cour suprême, dans un mémoire, que DXC n'aurait pas dû obtenir de dommages-intérêts pour enrichissement sans cause sans prouver qu'elle avait également subi des pertes réelles. Tata a également fait valoir que l'octroi de dommages-intérêts punitifs était excessif.

DXC a répondu que “rien dans l'application factuelle par la cour d'appel d'une jurisprudence établie ne justifie un réexamen”.