La Cour suprême des États-Unis rejette le recours contre la loi new-yorkaise autorisant les poursuites contre l'industrie des armes à feu

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* Le secteur estime que la loi de l'État fait peser une responsabilité « écrasante »

* La loi de New York est en contradiction avec la loi fédérale, selon le secteur

par Jonathan Stempel

La Cour suprême des États-Unis a rejeté lundi un recours formé par l'industrie des armes à feu contre une loi de l'État de New York autorisant des poursuites contre les fabricants, grossistes et revendeurs d'armes à feu pour mise en danger de la sécurité publique par la vente d'armes à feu et de munitions.

Les juges ont refusé d'entendre l'appel interjeté par un groupe professionnel du secteur, la National Shooting Sports Foundation, contre la décision d'un tribunal inférieur confirmant la loi, que l'État de New York qualifie de loi sur les nuisances publiques. Le groupe avait fait valoir que la loi était inconstitutionnelle car elle entrait en conflit avec la loi fédérale.

Des fabricants d'armes à feu, dont Smith & Wesson SWBI.O , Ruger RGR.N , Beretta, Glock, Sig Sauer et Sturm, s'étaient joints à l'appel. En 2025, la Cour suprême a épargné à Smith & Wesson un procès intenté par le gouvernement mexicain, qui accusait l'entreprise d'avoir facilité le trafic illégal d'armes à destination des cartels de la drogue.

La loi de New York, signée par l'ancien gouverneur démocrate Andrew Cuomo en 2021, impose à l'industrie des armes à feu de mettre en place des mesures de protection raisonnables contre le trafic d'armes, le vol et le recours à des « prête-noms » qui achètent des armes à feu pour le compte d'autrui. Elle autorise les poursuites civiles engagées par l'État de New York, les autorités locales ainsi que les particuliers.

La National Shooting Sports Foundation a déclaré que cette loi était supplantée par une loi fédérale de 2005 intitulée « Protection of Lawful Commerce in Arms Act », qui protège l'industrie des armes à feu de toute responsabilité civile lorsque ses produits sont utilisés dans le cadre d'actes criminels.

En vertu de la clause de suprématie de la Constitution américaine, les lois fédérales prévalent sur les lois des États qui leur sont contraires. La Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis, siégeant à Manhattan, a confirmé la loi de New York l'année dernière.

La juge Eunice Lee, nommée par l’ancien président démocrate Joe Biden, a écrit que le Congrès avait l’intention de préserver « au moins certains motifs d’action » lorsque la violation délibérée par un défendeur des lois fédérales ou étatiques sur la vente et la commercialisation des armes à feu constituait une cause directe du préjudice.

Se ralliant à cet avis, le juge Dennis Jacobs, nommé par l’ancien président républicain George H.W. Bush, a reconnu que la loi de New York n’était pas préemptée, mais a accusé les législateurs de l’État d’avoir « concocté une loi très large sur les nuisances publiques qui s’applique uniquement aux membres de l’industrie des armes à feu et qui est applicable par une multitude d’acteurs publics et privés ».

UNE RESPONSABILITÉ « ÉCRASANTE »

L'appel ne portait pas sur les protections du droit de détenir et de porter des armes prévues par le deuxième amendement de la Constitution. Mais le groupe professionnel a déclaré que des lois telles que celle de New York mettaient en péril ces droits en autorisant des poursuites judiciaires susceptibles d'imposer aux entreprises une « responsabilité écrasante » pour des crimes avec lesquels elles n'avaient rien à voir.

« L'examen de cette Cour est absolument nécessaire pour garantir que les États hostiles aux droits garantis par le deuxième amendement ne puissent pas entraver leur exercice en tentant de ruiner les membres de l'industrie des armes à feu, qui sont titulaires d'une licence (et soumis à une réglementation stricte), et qui rendent possible l'exercice de ces droits constitutionnels », a-t-il déclaré aux juges.

Le groupe a également déclaré que la soi-disant « exception prédicative » de la loi fédérale en cause ne soumettait l’industrie à une responsabilité qu’en cas de non-respect d’obligations ou d’interdictions spécifiques relevant de son contrôle. « La décision rendue en première instance ouvre une brèche béante dans une loi que le Congrès a promulguée dans le but exprès de protéger l’industrie des armes à feu contre précisément le type de poursuites que New York cherche à réintroduire », a déclaré le groupe, faisant référence à l’arrêt de la Cour d’appel du 2e circuit.

PRÉCÉDENT DE LA COUR SUPRÊME

New York a qualifié cette décision de conforme à l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Mexico, et a fait valoir que l’exception prédicative autorisait la responsabilité pour certains « actes en aval » de tiers.

Il a également indiqué qu'au moins neuf États avaient adopté des lois pour se conformer à cette exception, et que la Cour suprême devrait laisser les recours suivre leur cours devant les tribunaux plutôt que de déclarer la loi de New York inconstitutionnelle à tous égards.

L'appel de l'industrie des armes à feu a été soutenu dans des mémoires par la National Rifle Association, 24 procureurs généraux républicains et plusieurs dizaines de membres républicains du Congrès.

La Cour suprême a élargi les droits relatifs aux armes à feu dans trois décisions majeures depuis 2008, date à laquelle elle a estimé que le deuxième amendement conférait un droit individuel de détenir et de porter des armes.