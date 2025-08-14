La Cour suprême des États-Unis refuse pour l'instant de bloquer la loi du Mississippi sur le contrôle de l'âge dans les médias sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un groupe professionnel de l'industrie technologique a intenté une action en justice pour bloquer la loi du Mississippi

*

NetChoice affirme que la loi viole les protections de la liberté d'expression

(Ajout du commentaire du procureur général du Mississippi au paragraphe 5) par Mike Scarcella

La Cour suprême des États-Unis a refusé jeudi de suspendre une loi du Mississippi exigeant que les utilisateurs de plateformes de médias sociaux vérifient leur âge et que les mineurs aient le consentement de leurs parents, dans le cadre d'une contestation par un groupe commercial dont les membres comprennent Facebook de Meta META.O , YouTube d'Alphabet GOOGL.O et Snapchat

SNAP.N .

Les juges ont rejeté une demande de NetChoice visant à bloquer la loi pendant que la contestation juridique de l'association commerciale de l'industrie technologique, basée à Washington, contre la loi, qui, selon elle, viole les protections de la Constitution des États-Unis contre la limitation de la liberté d'expression par le gouvernement, se déroule dans les tribunaux inférieurs.

Le juge Brett Kavanaugh a déclaré, à propos de l'ordonnance de la Cour, que la loi du Mississippi était probablement inconstitutionnelle, mais que NetChoice n'avait pas atteint le niveau requis pour bloquer la mesure à ce stade précoce de l'affaire.

Dans une déclaration, Paul Taske, codirecteur du NetChoice Litigation Center, a déclaré que l'avis de M. Kavanaugh "montre clairement que NetChoice finira par obtenir gain de cause". M. Taske a qualifié l'ordonnance de la Cour suprême de "retard de procédure malheureux"

Dans un communiqué, le bureau du procureur général du Mississippi s'est félicité de la décision de la Cour suprême de laisser la loi de l'État en place "pendant que l'affaire se poursuit d'une manière qui permette un examen réfléchi de ces questions importantes"

NetChoice s'est adressé à la Cour suprême après que la cinquième cour d'appel fédérale, basée à la Nouvelle-Orléans, a laissé la loi entrer en vigueur, bien qu'un juge ait estimé qu'elle allait probablement à l'encontre du premier amendement.

NetChoice a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral en 2024 pour tenter d'invalider la loi, qui a été adoptée à l'unanimité par la législature de l'État alors que les législateurs s'inquiétaient des effets négatifs potentiels de l'utilisation des médias sociaux sur la santé mentale des enfants. C'est la première fois que la Cour suprême est invitée à se pencher sur une loi relative à la vérification de l'âge sur les réseaux sociaux.

La loi de l'État exige qu'une plateforme de médias sociaux obtienne le "consentement explicite" d'un parent ou du tuteur d'un mineur avant qu'un enfant puisse ouvrir un compte. Elle stipule également que les plateformes de médias sociaux réglementées doivent faire des efforts "commercialement raisonnables" pour vérifier l'âge des utilisateurs.

En vertu de la loi, l'État peut imposer des sanctions civiles pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars par infraction, ainsi que des sanctions pénales au titre de la loi du Mississippi sur les pratiques commerciales trompeuses.

L'année dernière, le juge Halil Suleyman Ozerden, du district de Gulfport (Mississippi), a empêché l'État du Mississippi d'appliquer les restrictions à certains membres de NetChoice. En juin, M. Ozerden a rendu une deuxième ordonnance qui suspendait l'application des règles à l'encontre de ces membres, notamment Meta et ses plateformes Instagram et Facebook, Snapchat et YouTube. Le 17 juillet, le cinquième circuit a rendu une décision d'une phrase qui suspend l'ordonnance du juge, sans expliquer son raisonnement.

Selon NetChoice, les tribunaux de sept États ont bloqué de manière préliminaire ou permanente des mesures similaires.

Certaines sociétés de technologie se battent séparément contre des procès intentés par des États américains, des districts scolaires et des utilisateurs individuels alléguant que les plateformes sociales ont alimenté les problèmes de santé mentale. Les entreprises ont nié avoir commis des actes répréhensibles.

NetChoice a déclaré que les plateformes de médias sociaux de ses membres ont déjà adopté des politiques étendues pour modérer le contenu destiné aux mineurs et fournir un contrôle parental.

Dans sa requête à la Cour suprême, l'État a indiqué aux juges que la vérification de l'âge et le consentement parental sont des moyens courants pour les États de protéger les mineurs