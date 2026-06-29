La Cour suprême des États-Unis refuse de réexaminer l'affaire opposant l'avocat Alan Dershowitz à CNN

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* Dershowitz a fait partie de l'équipe chargée de la défense de Trump lors de la procédure de destitution de 2020

* Il a critiqué la couverture par CNN de ses propos lors du procès au Sénat

* Dershowitz s'en prend aux dispositions historiques de 1964 relatives à la protection des médias

par David Thomas

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d’examiner la requête de l’éminent avocat Alan Dershowitz visant à relancer son procès en diffamation contre CNN, suite à la couverture par la chaîne de ses propos défendant Donald Trump lors du premier procès en destitution du président devant le Sénat en 2020.

Les juges ont rejeté le pourvoi formé par l’ancien professeur de droit à Harvard contre la décision d’une juridiction inférieure qui avait classé sans suite son action contre CNN, chaîne détenue par Warner Bros Discovery WBD.O . Dans son pourvoi, M. Dershowitz avait exhorté les juges à revenir sur les protections contre les poursuites en diffamation que la Cour suprême avait établies dans son arrêt historique de 1964 rendu dans l’affaire New York Times c. Sullivan.

Dans l’affaire Sullivan et les décisions ultérieures, la Cour suprême a estimé que, pour obtenir gain de cause dans un procès en diffamation, une personnalité publique devait démontrer que la déclaration incriminée avait été faite avec une "malveillance réelle", c’est-à-dire en sachant qu’elle était fausse ou en faisant preuve d’une insouciance imprudente quant à sa véracité.

Dans sa requête, Dershowitz a fait valoir que l’arrêt Sullivan était devenu "une forteresse imprenable qui protège l’irresponsabilité des médias tout en privant les personnalités publiques de tout recours contre des fausses déclarations flagrantes".

Dershowitz faisait partie de l’équipe de défense de Trump lors du procès en destitution devant le Sénat en 2020, organisé après que la Chambre des représentants eut adopté des chefs d’accusation de destitution reprochant au président républicain abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Dershowitz avait publié en 2018 un ouvrage s’opposant à la destitution de Trump.

Ces accusations découlaient des tentatives de Trump de faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle annonce l’ouverture d’une enquête sur son rival politique démocrate, Joe Biden, qui a par la suite battu Trump lors de l’élection présidentielle de 2020. Le Sénat a voté l’acquittement de Trump, et l’a fait à nouveau lors de son deuxième procès en destitution l’année suivante.

Dershowitz a poursuivi CNN en justice pour la couverture par la chaîne de son intervention devant le Sénat pendant le procès, au cours de laquelle il avait présenté une conception très large du pouvoir présidentiel qui avait suscité la stupéfaction parmi les démocrates.

CNN a rapporté que Dershowitz avait déclaré lors du procès de Trump: "Si un président fait quelque chose qui, selon lui, l’aidera à se faire élire dans l’intérêt général, cela ne peut pas constituer le genre de "quid pro quo" susceptible d’entraîner une procédure de destitution." "Quid pro quo" est une expression latine signifiant "une faveur en échange d’une autre".

Dans sa plainte, Dershowitz a affirmé que cela ne constituait qu’une partie de ses propos et que CNN avait diffusé à plusieurs reprises cet extrait précis afin de donner l’impression qu’il était "un constitutionnaliste et un intellectuel qui avait perdu la tête".

CNN a fait valoir dans ses mémoires adressés à la Cour suprême que l’arrêt Sullivan avait été rendu à juste titre, et que le fait de l’infirmer ou de l’affaiblir, comme le demandait Dershowitz, pourrait causer "un préjudice durable à un large éventail de précédents". CNN a indiqué avoir diffusé l’intégralité des propos de Dershowitz et l’avoir interviewé à l’antenne à deux reprises après qu’il se fut plaint de la couverture médiatique.

Un juge fédéral de Fort Lauderdale, en Floride, s’est prononcé en faveur de CNN en 2023. La 11e cour d’appel fédérale des États-Unis, siégeant à Atlanta, a également donné raison à CNN dans l’affaire en 2025, estimant que Dershowitz n’avait présenté aucune preuve que les journalistes et commentateurs de CNN avaient agi avec une réelle malveillance.

Dershowitz s’est fait un nom en tant qu’avocat plaidant. Il a représenté de nombreux clients célèbres, notamment le financier Jeffrey Epstein, la star du football américain O.J. Simpson, le télévangéliste Jim Bakker, le boxeur Mike Tyson et le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange.

Les juges conservateurs Clarence Thomas et Neil Gorsuch ont manifesté leur intérêt pour une réévaluation du précédent Sullivan.

Ces dernières années, la Cour suprême a rejeté plusieurs occasions d’examiner l’arrêt Sullivan, notamment en 2021, décision qui avait suscité des opinions dissidentes de la part de Thomas et Gorsuch. Invoquant un environnement médiatique en mutation rapide et gangrené par la désinformation, ils ont écrit séparément que la Cour devrait réexaminer ses précédents qui rendent plus difficile pour les personnalités publiques d’obtenir gain de cause dans les affaires de diffamation.

En 2025, la Cour suprême a refusé d’examiner un pourvoi formé par le magnat des casinos Steve Wynn dans l’affaire , qui contestait également l’arrêt Sullivan en contestant le rejet de son action en diffamation contre l’Associated Press.