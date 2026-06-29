La Cour suprême des États-Unis ordonne à une juridiction inférieure de réexaminer l'affaire relative au mandat de « géorepérage »

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* Le « géorepérage » permet de localiser les téléphones portables à proximité d'une scène de crime

* Le débat oppose le droit à la vie privée à un outil de lutte contre la criminalité

par John Kruzel

La Cour suprême des États-Unis a annulé lundi une décision judiciaire concernant le recours formé par un homme de Virginie contre un mandat de « géorepérage » utilisé par la police pour accéder aux données de localisation de son téléphone portable à proximité d’une scène de crime, ce qui avait conduit à sa condamnation pour vol à main armée.

Dans une décision prise à 6 voix contre 3, les juges ont annulé le jugement rendu par une juridiction inférieure à l’encontre du prévenu Okello Chatrie, qui avait fait valoir qu’il avait fait l’objet d’une perquisition illégale et que les preuves retenues dans son dossier devaient être écartées. Chatrie avait plaidé coupable sous condition en 2022 pour le braquage d’une coopérative de crédit à Midlothian, en Virginie, tout en poursuivant son recours en appel.

La Cour suprême a reconnu qu’une fouille avait bien eu lieu, mais a renvoyé l’affaire devant une juridiction inférieure afin qu’elle procède à une analyse plus approfondie.

Les mandats de géorepérage approuvés par les tribunaux obligent des entreprises tierces — telles que Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) dans l’affaire portée devant les juges — à rechercher les données de localisation des clients pour les appareils mobiles qui se trouvaient à proximité du lieu d’un crime au moment où celui-ci a été commis. Google n’est pas partie à l’affaire.

L’administration du président Donald Trump a défendu cette méthode d’enquête dans le cadre de cette affaire.

La question soumise à la Cour suprême était de savoir si le recours par les forces de l’ordre à un mandat de géorepérage pour identifier des suspects potentiels était conforme à l’exigence générale prévue par le quatrième amendement de la Constitution américaine, selon laquelle les perquisitions policières doivent être « raisonnables ».

Ce litige a mis en évidence les tensions entre cette disposition constitutionnelle du XVIIIe siècle, qui garantit « le droit des citoyens à la sécurité de leur personne, de leur domicile, de leurs documents et de leurs effets personnels contre les perquisitions et saisies abusives », et les technologies de l’ère numérique qui transforment la manière dont les enquêtes criminelles sont menées.

Dans l’affaire Chatrie, les autorités avaient épuisé toutes les autres pistes lorsqu’elles ont demandé un mandat de géorepérage approuvé par un tribunal, sur la base d’images montrant le braqueur en train d’utiliser un téléphone portable au sein de la coopérative de crédit. Cette méthode d’enquête a permis de condamner Chatrie à près de 12 ans de prison pour avoir brandi une arme à feu et s’être enfui avec 195 000 dollars.

Les enquêteurs se voient généralement remettre une liste anonymisée pour commencer, avant que celle-ci ne soit affinée au cours d’un processus en plusieurs étapes aboutissant à la communication, par une entreprise, des informations sur les titulaires de comptes à la police afin d’obtenir des pistes potentielles sur les suspects.

Les données de localisation de Google ont permis de situer Chatrie sur les lieux du crime, en compagnie de 18 autres utilisateurs qui, comme lui, avaient activé la fonctionnalité « historique des positions » de l’entreprise et se trouvaient dans un rayon de 150 mètres (492 pieds) autour de la coopérative de crédit, dans un intervalle d’une heure autour du braquage de 2019.

Au cours d’une perquisition menée par la suite dans des logements liés à Chatrie, les autorités ont découvert dans sa chambre ce que l’accusation a qualifié de deux « notes de demande de rançon de type braquage », un pistolet et près de 100 000 dollars, dont des billets entourés de bandes élastiques signées par la caissière de la coopérative de crédit visée par le braquage.

Lors des plaidoiries dans l’affaire en avril, Adam Unikowsky, l’avocat de Chatrie, a déclaré aux juges que le géorepérage équivalait à une perquisition d’une portée excessive qui exposait une quantité massive d’informations privées au gouvernement et ne répondait pas aux critères de précision exigés par le quatrième amendement.

L’avocat du ministère de la Justice, Eric Feigin, a fait valoir que le fait que Chatrie ait activé l’historique de localisation de Google l’avait privé de toute attente quant au caractère privé de ses données.

En 2018, la Cour suprême avait imposé des limites à la capacité de la police à obtenir des données de téléphonie mobile permettant de localiser avec précision les déplacements passés de suspects.

La juge fédérale de district Mary Lauck, basée en Virginie, a estimé que le mandat de géorepérage utilisé dans l’affaire Chatrie violait le quatrième amendement, mais a rejeté sa demande de suppression des preuves. La Cour d’appel du quatrième circuit des États-Unis, siégeant à Richmond, a confirmé la décision de la juge Lauck.