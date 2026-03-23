La Cour suprême des États-Unis ordonne à CoStar de faire face aux plaintes antitrust de son rival

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d'entendre la demande de CoStar Group (CSGP.O) visant à rejeter les plaintes antitrust déposées par le fournisseur de données immobilières Commercial Real Estate Exchange dans le cadre d'un litige de longue date entre les deux sociétés rivales .

Voici quelques détails:

* Les juges ont statué sans commentaire, maintenant en place une décision de la cour d'appel inférieure qui a permis à CREXi de poursuivre son action.

* CREXi réclame un montant non précisé de dommages-intérêts pour perte de revenus et de bénéfices. Elle affirme que CoStar a violé la loi antitrust en contraignant les courtiers immobiliers à utiliser ses plateformes de données et en empêchant ses rivaux d'accéder à des outils web essentiels.

* CoStar a nié toute faute, affirmant qu'elle n'avait aucune obligation de fournir à ses concurrents l'accès à ses sites web et à ses bases de données.

* La société californienne CREXi a formulé ses allégations antitrust en tant que demandes reconventionnelles à l'encontre de CoStar dans le cadre d'un procès sur les droits d'auteur que CoStar a intenté à CREXi en 2020.

* Le procès en cours de CoStar accuse CREXi d'avoir délibérément copié des dizaines de milliers de photos de biens immobiliers de CoStar dans le cadre d'un prétendu système de violation des droits d'auteur.

* CoStar a déclaré dans un communiqué que les "demandes reconventionnelles antitrust de CREXi ne sont qu'une péripétie par rapport aux plaintes sous-jacentes du groupe CoStar contre CREXi pour violation massive des droits d'auteur" et que ces allégations ne retarderont pas le procès pour violation des droits d'auteur.