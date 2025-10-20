La Cour suprême des États-Unis ne ranimera pas l'affaire concurrence contre Merck concernant le vaccin contre les oreillons

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des plaignants aux paragraphes 5 et 6)

*

Les plaignants affirment qu'ils ont payé trop cher le vaccin contre les oreillons pendant des années

*

L'action en justice allègue des violations des lois fédérales et des lois de l'État

*

Merck déclare que l'action en justice "ne repose sur aucune base juridique ou factuelle"

par Mike Scarcella

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d'entendre un groupe de médecins et de prestataires de soins de santé qui souhaitaient relancer leur procès concurrence accusant le fabricant de médicaments Merck MRK.N d'avoir trompé les autorités de réglementation fédérales pour maintenir un monopole de plusieurs décennies sur le marché du vaccin contre les oreillons.

Les juges ont rejeté l'appel interjeté par les plaignants contre la décision d'une juridiction inférieure de rejeter l'action en justice au motif que le fabricant de médicaments était protégé par une doctrine juridique qui immunise les entreprises contre les plaintes concurrence fondées sur des actions visant à influencer le processus décisionnel des pouvoirs publics.

Un groupe de médecins de famille et de groupes de médecins du New Jersey et de New York a intenté une action en justice en 2012 devant le tribunal fédéral de Philadelphie, en vue d'obtenir des dommages-intérêts.

Dans un communiqué, Merck a déclaré que "l'action en justice ne reposait sur aucune base juridique ou factuelle, et Merck se réjouit que la Cour suprême se soit rangée du côté des tribunaux inférieurs et y ait mis un terme"

Deepak Gupta, l'un des principaux avocats des plaignants, a déclaré dans un communiqué qu'ils étaient déçus que la Cour suprême ait refusé d'entendre leur affaire.

"Merck a trompé les régulateurs pour préserver son monopole, bloquant la concurrence et faisant grimper les prix d'un vaccin essentiel", a déclaré M. Gupta. "Permettre à cette conduite de perdurer sape l'intégrité de notre système de santé et de réglementation et laisse les consommateurs vulnérables à la tromperie des entreprises

Les plaintes restées en suspens dans le cadre de ce litige de longue durée concernaient des allégations selon lesquelles les plaignants auraient été surfacturés pour les vaccins contre les oreillons de la société Merck, basée dans le New Jersey, en raison de la monopolisation du marché des vaccins contre les oreillons par la société, en violation de la loi concurrence fédérale et des lois de l'État du New Jersey et de l'État de New York.

Les plaignants ont déclaré que les documents soumis par Merck à la Food and Drug Administration des États-Unis contenaient des déclarations inexactes qui ont effectivement exclu des concurrents tels que GlaxoSmithKline GSK.L et retardé l'entrée sur le marché d'un vaccin concurrent pendant plus d'une décennie.

Merck a fabriqué le seul vaccin contre les oreillons aux États-Unis de 1967 à 2022. Il est vendu dans le cadre d'un vaccin combiné contre les oreillons, la rougeole et la rubéole, connu sous le nom de ROR-II.

Dans les années 1990, la FDA s'est inquiétée du fait que le vaccin contre les oreillons perdait de son efficacité vers la fin de sa durée de conservation de 24 mois, selon l'action en justice. L'action en justice accuse Merck d'avoir trompé la FDA dans les années 2000 au sujet de la puissance et de l'efficacité du vaccin contre les oreillons. Merck a augmenté la puissance initiale du vaccin et a soumis une demande supplémentaire à la FDA pour continuer à le vendre sans réviser ses allégations d'efficacité.

La doctrine Noerr-Pennington en cause dans cette affaire a été établie par deux décisions de la Cour suprême dans les années 1960.

Merck a nié toute faute et a fait valoir que ses communications avec la FDA étaient des soumissions réglementaires légitimes protégées par l'immunité Noerr-Pennington. La troisième cour d'appel du circuit américain, basée à Philadelphie, a estimé que l'immunité Noerr-Pennington est large, mais pas absolue. Les actions visant à influencer la prise de décision du gouvernement ne sont pas exemptes de responsabilité si elles sont considérées comme une "imposture", a déclaré la Cour. Mais elle a décidé que même si les pétitions de Merck à la FDA contenaient des mensonges, il ne s'agissait pas de pétitions "fictives" puisqu'elles ont réussi à obtenir l'approbation de l'agence. Dans leur demande à la Cour suprême d'entendre leur appel, les plaignants avaient exhorté les juges à résoudre ce qu'ils considéraient comme une division entre les cours d'appel fédérales sur la question de savoir si une tromperie intentionnelle présumée peut échapper aux protections de Noerr-Pennington.

Merck a rétorqué que les fausses déclarations présumées n'avaient pas d'incidence matérielle sur une quelconque déclaration figurant sur l'étiquette du vaccin. La société a également déclaré que la FDA n'avait pris aucune mesure pour réviser l'étiquette bien qu'elle ait été informée des allégations des années auparavant.