La Cour suprême des États-Unis autorise l'ordonnance obligeant Google à réformer sa boutique d'applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google a demandé à la Cour suprême de geler certaines parties de l'ordonnance du juge

L'ordonnance a été rendue dans le cadre d'un procès intenté par Epic Games, le fabricant de "Fortnite"

Google déclare qu'il poursuivra son appel

(Ajout des commentaires de Google et d'Epic Games aux paragraphes 6 et 7) par Mike Scarcella

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d'interrompre des parties essentielles de l'ordonnance d'un juge exigeant que Google (Alphabet) GOOGL.O apporte des changements majeurs à son magasin d'applications Play, alors que l'entreprise se prépare à faire appel d'une décision dans un procès intenté par Epic Games, le créateur de "Fortnite".

Les juges ont rejeté la demande de Google de geler temporairement certaines parties de l'injonction obtenue par Epic dans son procès accusant le géant technologique de monopoliser la manière dont les consommateurs accèdent aux applications sur les appareils Android et paient pour les transactions au sein des applications.

En juillet, une cour d'appel fédérale a confirmé l'ordonnance générale rendue par le juge à l'encontre de Google.

L'injonction émise l'année dernière par le juge de district américain James Donato exige que Google permette aux utilisateurs de télécharger des magasins d'applications concurrents dans son magasin Play et mette le catalogue d'applications Play à la disposition des concurrents. Ces dispositions ne prendront effet qu'en juillet 2026.

Le juge a également déclaré que Google devait permettre aux développeurs d'inclure des liens externes dans les applications, afin que les utilisateurs puissent contourner le système de facturation de Google. Cette partie de l'injonction devrait prendre effet dans le courant du mois.

Google a déclaré dans un communiqué qu'elle était déçue par l'ordonnance de la Cour suprême, mais qu'elle continuerait à faire appel.

Tim Sweeney, directeur général d'Epic Games, a déclaré dans un message sur la plateforme de médias sociaux X qu'à partir de la fin du mois, les développeurs d'applications seront "légalement autorisés" à diriger les utilisateurs de Google Play vers des options de paiement hors application sans frais ni autres "frictions".

Donato a rendu son ordonnance dans le cadre d'un procès qu'Epic a intenté en 2020 contre Google, alléguant que les règles restrictives de sa boutique d'applications violaient le droit de la concurrence. Epic a gagné un procès devant jury à San Francisco en 2023. Google a nié toute faute.

Google a qualifié l'ordonnance de James Donato d'inédite et a déclaré qu'elle porterait atteinte à sa réputation, qu'elle présenterait des risques pour la sécurité et qu'elle désavantagerait l'entreprise sur le plan de la concurrence si elle était autorisée à entrer en vigueur.

Dans sa requête auprès de la Cour suprême, Google a déclaré que les changements auraient d'énormes conséquences pour plus de 100 millions d'utilisateurs américains d'Android et 500 000 développeurs. Google a déclaré qu'il prévoyait de déposer un recours complet devant la Cour suprême d'ici le 27 octobre, ce qui pourrait permettre aux juges de se saisir de l'affaire au cours de leur mandat de neuf mois qui a débuté lundi.

Epic a déclaré que Google s'appuyait sur ce qu'il a appelé des "allégations de sécurité erronées" pour justifier son contrôle sur les appareils Android. Epic a demandé aux juges de permettre à l'injonction de Donato de prendre effet "afin que les consommateurs et les développeurs puissent bénéficier de la concurrence, de choix et de prix plus bas".

En juillet, un groupe de trois juges de la 9e cour d'appel du circuit américain, basée à San Francisco, a confirmé l'injonction, estimant que le dossier du procès d'Epic était "rempli de preuves que le comportement anticoncurrentiel de Google a renforcé sa position dominante".

Google fait face à d'autres poursuites de la part de gouvernements, de consommateurs et de plaignants commerciaux qui contestent ses pratiques commerciales en matière de recherche et de publicité.