La Cour suprême de l'Inde remet en question la politique de WhatsApp consistant à partager les données des utilisateurs avec les entités de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arpan Chaturvedi

La plus haute juridiction indienne a averti mardi qu'elle pourrait réimposer une interdiction sur le partage des données de WhatsApp, propriété de Meta, avec d'autres entités du groupe, en déclarant que la politique de confidentialité de l'application de messagerie induisait les utilisateurs en erreur, ont déclaré deux avocats présents au tribunal.

WhatsApp est en conflit avec l'autorité de la concurrence indienne depuis novembre 2024, date à laquelle il a infligé à la société une amende de 25,4 millions de dollars et lui a interdit de partager les données des utilisateurs avec d'autres entités Meta à des fins publicitaires pendant cinq ans.

Une cour d'appel a ensuite levé la restriction sur le partage des données mais a maintenu l'amende, ce qui a incité les deux parties à s'adresser à la Cour suprême.

Lors de l'audience de mardi, le président de la Cour suprême de l'Inde a remis en question la politique de confidentialité de WhatsApp et a déclaré qu'elle était "très intelligemment conçue pour induire les utilisateurs en erreur", ont déclaré les deux avocats.

"Votre politique de confidentialité est conçue de telle manière: comment une pauvre femme âgée... ou (quelqu'un qui) vient d'une zone rurale, peut-elle comprendre vos intentions?" a déclaré le juge en chef Surya Kant, selon les avocats.

WhatsApp a refusé de commenter ces remarques, déclarant que l'affaire était en instance.

L'Inde est le plus grand marché de Meta en termes de nombre d'utilisateurs. Elle ne divulgue pas de chiffres spécifiques à chaque pays, mais le cabinet de recherche DataReportal estime que Facebook compte 403 millions d'utilisateurs en Inde et Instagram 481 millions.

WhatsApp a précédemment déclaré que l'interdiction pourrait l'obliger à revenir en arrière ou à mettre en pause certaines fonctionnalités en Inde et qu'elle nuirait à son activité.

La Cour suprême n'a pas rendu de verdict définitif et poursuivra l'examen de l'affaire la semaine prochaine.

La politique de Meta en matière de protection de la vie privée a également fait l'objet de controverses dans d'autres pays. En 2023, Meta a accepté de clarifier les modifications apportées à sa politique dans un langage clair et compréhensible, après avoir été accusée d'avoir enfreint la législation de l'Union européenne en ne le faisant pas.

Dans sa décision de 2024, l'autorité de la concurrence indienne a déclaré que la politique de WhatsApp donnait aux utilisateurs le choix d'accepter les changements ou de risquer de perdre l'accès au service, et qu'elle ne prévoyait pas de fonction d'exclusion.

WhatsApp déclare publiquement qu'il partage avec Meta le numéro de téléphone de l'utilisateur, les données relatives aux transactions, la manière dont il interagit avec les entreprises et les informations relatives à son appareil mobile.