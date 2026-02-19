La Cour suprême de l'État de Washington estime qu'Amazon peut être poursuivi pour des suicides liés au nitrite de sodium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal unanime laisse les plaintes pour négligence se poursuivre

Les familles affirment qu'Amazon a vendu des "kits de suicide"

La décision d'un tribunal inférieur est annulée

Amazon conteste la décision et insiste sur l'engagement en matière de sécurité de ses clients"

par Jonathan Stempel

La Cour suprême de l'État de Washington a décidé à l'unanimité jeudi qu'Amazon.com AMZN.O devait faire face aux poursuites engagées par des familles ayant perdu des proches décédés par suicide après avoir consommé du nitrite de sodium qu'ils avaient acheté à des vendeurs extérieurs sur le site web du distributeur. Les neuf juges ont rejeté la décision d'une cour d'appel de niveau intermédiaire selon laquelle les familles ne pouvaient pas poursuivre Amazon pour négligence parce que le suicide était une cause prépondérante du décès de leurs proches. La juge G. Helen Whitener a écrit qu'Amazon avait une obligation de diligence raisonnable envers ses clients et qu'elle devait éviter de les exposer à un "préjudice résultant du comportement prévisible d'un tiers." Elle a déclaré qu'un jury devrait décider si le suicide était un résultat prévisible du manquement présumé du distributeur basé à Seattle à ce devoir.

AMAZON DÉFEND SON ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ Vingt-huit familles ont intenté une action en justice au motif qu'Amazon connaissait depuis des années le lien entre le nitrite de sodium et le suicide, mais a continué à autoriser la vente sans restriction de ce produit, ainsi que d'autres produits susceptibles de faciliter les suicides. Ces produits ont été qualifiés collectivement de "kits de suicide ." Les familles demandent des dommages et intérêts non spécifiés à Amazon en vertu d'une loi sur la responsabilité du fait des produits de l'État de Washington pour la mort de leurs proches. La décision de jeudi couvrait les appels interjetés par quatre des familles, qui ont déclaré avoir perdu des parents âgés de 17 à 27 ans qui avaient consommé du nitrite de sodium pur à 98 % ou 99,6 % en 2020 et 2021. Amazon a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec cette décision et qu'elle s'engageait à assurer la sécurité de tous ses clients. Elle a présenté ses condoléances aux familles touchées par le suicide.

LE NITRITE DE SODIUM EST UTILISÉ COMME CONSERVATEUR ALIMENTAIRE Cette affaire est l'une des nombreuses qui visent à tenir les plateformes de vente en ligne telles qu'Amazon pour responsables des produits vendus par des vendeurs tiers. "Amazon est l'une des plus grandes entreprises au monde et ne devrait pas tirer profit de produits dont elle sait que les gens les utilisent pour se faire du mal", a déclaré Carrie Goldberg, avocate des familles, lors d'une interview. Le nitrite de sodium est un produit chimique légal souvent utilisé comme conservateur dans les aliments, tels que la viande et le poisson. Il peut également être utilisé dans les laboratoires de recherche et dans le traitement des empoisonnements au cyanure. Dans sa déclaration, Amazon précise que le nitrite de sodium hautement concentré "n'est pas destiné à la consommation directe et que, malheureusement, comme de nombreux produits, il peut être utilisé à mauvais escient." Amazon a déclaré qu'elle interdisait désormais la vente de nitrite de sodium dont le taux de pureté est supérieur à 10 %.