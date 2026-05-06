La Cour suprême de Californie doit se prononcer sur la question de savoir si les laboratoires pharmaceutiques ont un « devoir d'innovation »

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La Cour suprême de Californie examinera mercredi si les fabricants de médicaments jugés sûrs sont légalement tenus de poursuivre le développement de médicaments prétendument plus sûrs.

Gilead Sciences GILD.O fait appel des décisions rendues par des tribunaux inférieurs selon lesquelles les patients utilisant son médicament contre le VIH peuvent intenter des actions en responsabilité pour négligence à l'encontre de la société, en raison de sa décision d'arrêter le développement d'un médicament alternatif présentant moins d'effets secondaires.

Une décision pourrait modifier le droit de la responsabilité du fait des produits si elle obligeait effectivement les laboratoires pharmaceutiques à dépenser davantage pour développer et commercialiser rapidement des produits alternatifs, ce que l'on appelle parfois le « devoir d'innover ».

L'affaire a été portée devant les tribunaux par environ 24 000 patients atteints du VIH qui ont pris des médicaments de Gilead à base de fumarate de ténofovir disoproxil, ou TDF.

Ces médicaments ont été approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine en 2001 malgré des effets secondaires potentiels, notamment des troubles rénaux et des problèmes osseux.

Gilead a rapidement commencé à tester le ténofovir alafénamide fumarate (TAF), un composé similaire présentant moins d'effets secondaires.

Elle a interrompu le développement du TAF en 2004, affirmant que son efficacité et sa sécurité ne se distinguaient pas suffisamment de celles du TDF pour justifier la poursuite des dépenses.

Gilead a fait valoir dans son appel que le fait d'autoriser les patients à intenter des poursuites freinerait l'innovation, en soumettant les fabricants de médicaments à une responsabilité pour avoir développé mais ne pas avoir commercialisé de nouveaux médicaments. “En autorisant la responsabilité pour ne pas avoir mis sur le marché un produit prétendument légèrement meilleur – même lorsque le produit incriminé n’est pas défectueux – et en exigeant des fabricants qu’ils divulguent aux médecins des informations sur des produits encore en cours de développement, cette décision transforme l’innovation elle-même en arme”, a déclaré Gilead. “Il en résulterait une diminution, et non une augmentation, du développement de produits.”

Les patients ont rétorqué que Gilead avait compris que le TAF “cannibaliserait” les ventes du TDF, et avait retardé la mise sur le marché du TAF afin de maximiser ses profits et de faire coïncider cette commercialisation avec l’expiration du brevet du TDF en 2017. “Gilead a réalisé des milliards de bénéfices supplémentaires grâce aux médicaments contenant du ténofovir vendus après 2017”, ont déclaré les patients. “Un jury doit désormais décider si cette décision prise en conseil d’administration de retarder intentionnellement la commercialisation du TAF au détriment de milliers de patients infectés par le VIH utilisant le TDF était déraisonnable.”