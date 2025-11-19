 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 537,70
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Cour ordonne une enquête indépendante sur les allégations de fraude de First Brands
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 23:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

Un juge des faillites américain a ordonné mercredi une enquête indépendante sur le fabricant de pièces automobiles First Brands, allouant un budget de 7 millions de dollars pour examiner les allégations de fraude concernant l'utilisation par l'entreprise du financement de tiers pour les factures des clients.

Le juge des faillites Christopher Lopez, à Houston, qui supervise la faillite, n'a pas décidé qui mènerait l'enquête, mais a demandé à l'organisme de surveillance des faillites du ministère américain de la justice de prendre rendez-vous.

Le dépôt de bilan de First Brands a suscité des inquiétudes quant à l'opacité du financement sur le marché du crédit privé et a braqué les projecteurs sur les pertes potentielles des principales institutions financières telles que Jefferies JEF.N et UBS UBSG.S exposées à la société.

M. Lopez n'a pas fixé de délai précis pour la publication du rapport de l'examinateur, mais il a déjà déclaré qu'il préférait une enquête "ciblée" qui pourrait être achevée rapidement.

"Se présenter quatre mois plus tard avec un rapport n'est utile à personne", a déclaré M. Lopez lors de l'audience du 6 novembre.

La société a fait état d'un passif de plus de 10 milliards de dollars et a accusé son fondateur et ancien directeur général Patrick James d'avoir détourné "des centaines de millions (, voire des milliards) de dollars" de la société dans un procès. M. James nie ces allégations.

First Brands enquête sur les allégations de fraude, mais plusieurs participants à la faillite ont déclaré qu'une enquête indépendante était également nécessaire.

M. Lopez a accepté, nommant un examinateur chargé d'enquêter sur l'utilisation par l'entreprise de l'affacturage, un procédé qu'elle a utilisé pour générer des liquidités à court terme.

First Brands vendait les factures de ses clients à des institutions financières tierces, ce qui lui permettait d'encaisser des fonds avant que le client ne paie. L'examinateur se penchera sur les allégations selon lesquelles First Brands aurait revendu certaines factures à plusieurs acheteurs et sur la question de savoir si First Brands a conservé certains paiements de clients qui auraient dû être remis à l'acheteur d'une facture.

L'examinateur cherchera également à savoir si de l'argent a été transféré de First Brands à ses filiales ou à des sociétés apparentées.

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
54,770 USD NYSE +2,84%
UBS GROUP
30,600 CHF Swiss EBS Stocks +1,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank