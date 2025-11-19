La Cour ordonne une enquête indépendante sur les allégations de fraude de First Brands

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

Un juge des faillites américain a ordonné mercredi une enquête indépendante sur le fabricant de pièces automobiles First Brands, allouant un budget de 7 millions de dollars pour examiner les allégations de fraude concernant l'utilisation par l'entreprise du financement de tiers pour les factures des clients.

Le juge des faillites Christopher Lopez, à Houston, qui supervise la faillite, n'a pas décidé qui mènerait l'enquête, mais a demandé à l'organisme de surveillance des faillites du ministère américain de la justice de prendre rendez-vous.

Le dépôt de bilan de First Brands a suscité des inquiétudes quant à l'opacité du financement sur le marché du crédit privé et a braqué les projecteurs sur les pertes potentielles des principales institutions financières telles que Jefferies JEF.N et UBS UBSG.S exposées à la société.

M. Lopez n'a pas fixé de délai précis pour la publication du rapport de l'examinateur, mais il a déjà déclaré qu'il préférait une enquête "ciblée" qui pourrait être achevée rapidement.

"Se présenter quatre mois plus tard avec un rapport n'est utile à personne", a déclaré M. Lopez lors de l'audience du 6 novembre.

La société a fait état d'un passif de plus de 10 milliards de dollars et a accusé son fondateur et ancien directeur général Patrick James d'avoir détourné "des centaines de millions (, voire des milliards) de dollars" de la société dans un procès. M. James nie ces allégations.

First Brands enquête sur les allégations de fraude, mais plusieurs participants à la faillite ont déclaré qu'une enquête indépendante était également nécessaire.

M. Lopez a accepté, nommant un examinateur chargé d'enquêter sur l'utilisation par l'entreprise de l'affacturage, un procédé qu'elle a utilisé pour générer des liquidités à court terme.

First Brands vendait les factures de ses clients à des institutions financières tierces, ce qui lui permettait d'encaisser des fonds avant que le client ne paie. L'examinateur se penchera sur les allégations selon lesquelles First Brands aurait revendu certaines factures à plusieurs acheteurs et sur la question de savoir si First Brands a conservé certains paiements de clients qui auraient dû être remis à l'acheteur d'une facture.

L'examinateur cherchera également à savoir si de l'argent a été transféré de First Brands à ses filiales ou à des sociétés apparentées.