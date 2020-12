Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Cour d'appel de Paris déboute Veolia de son action en interprétation concernant la consultation des CSE de Suez Reuters • 08/12/2020 à 10:49









8 décembre (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * LA COUR D'APPEL DE PARIS DEBOUTE VEOLIA DE SON ACTION EN INTERPRETATION CONCERNANT LA CONSULTATION DES CSE DE SUEZ * EN CONSÉQUENCE, L'INITIATIVE JUDICIAIRE DE VEOLIA A POUR LA TROISIÈME FOIS ÉTÉ JUGÉE JURIDIQUEMENT INFONDÉE * SUEZ PRÉCISE QUE LE PROJET PORTÉ PAR VEOLIA IMPACTE DIRECTEMENT L'ENSEMBLE DES ENTITÉS DU GROUPE ET NÉCESSITE L'INFORMATION CONSULTATION DE 99 CSE Texte original: https://bit.ly/2IpIFkg Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.34% VEOLIA Euronext Paris -0.25%