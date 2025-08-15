La cour d'appel américaine se range du côté de l'Argentine et maintient en suspens la vente d'actions de YPF

(Ajout du commentaire du porte-parole, des arguments en faveur du sursis, des procédures judiciaires à venir, des détails sur le bailleur de fonds du litige, de la signature) par Jonathan Stempel

Une cour d'appel américaine a accepté vendredi la demande de l'Argentine de suspendre temporairement l'ordonnance d'un juge l'obligeant à céder sa participation de 51 % dans la société pétrolière et gazière YPF

YPFDm.BA pour satisfaire partiellement un jugement de 16,1 milliards de dollars obtenu par deux investisseurs.

Dans une brève ordonnance, la deuxième cour d'appel de Manhattan a suspendu l'ordonnance de cession rendue le 30 juin par la juge de district Loretta Preska pendant que l'Argentine fait appel.

L'ordonnance de vendredi offre un répit au gouvernement du président argentin Javier Milei, qui avait mis en garde contre un préjudice irréparable et l'instabilité économique s'il cédait sa participation dans YPF, la plus grande entreprise énergétique du pays.

L'Argentine fait appel séparément du jugement de 16,1 milliards de dollars, que Mme Preska a accordé en septembre 2023 à Petersen Energia Inversora et à Eton Park Capital Management.

Les investisseurs sont représentés par le bailleur de fonds Burford Capital BURF.L , qui participerait à leurs dommages et intérêts.

Les avocats de Petersen et d'Eton Park n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'ordonnance de vendredi n'a pas motivé le sursis, qui devrait durer au moins quelques mois. La prochaine action en justice de l'Argentine concernant YPF doit être déposée le 25 septembre, selon les archives judiciaires.

Le litige découle de la décision prise par l'Argentine en 2012 de s'emparer des parts d'YPF détenues par l'espagnol Repsol

REP.MC sans faire d'offre publique d'achat aux actionnaires minoritaires.

L'Argentine avait fait valoir que les actions d'YPF ne pouvaient être vendues en vertu de la loi fédérale sur les immunités souveraines étrangères (Foreign Sovereign Immunities Act).

Le gouvernement américain s'est rangé du côté de l'Argentine ( ), affirmant qu'il ne fallait pas précipiter la résolution du litige, ce qui risquerait d'interférer avec les relations entre les deux pays.

Les avocats des investisseurs ont rétorqué que l'exception de l'activité commerciale à l'immunité, ainsi que les "nombreuses années" d'évasion de l'Argentine, justifiaient une rotation.

Dans son ordonnance du 30 juin, Mme Preska a déclaré que le contrôle exercé par l'Argentine sur les actions d'YPF déclenchait l'exception et que le pays ne pouvait pas simplement invoquer ses propres lois pour empêcher la cession.

Un porte-parole du gouvernement argentin a déclaré que le pays se félicitait de l'ordonnance de vendredi et qu'il était persuadé que les 16,1 milliards de dollars de dommages-intérêts seraient également annulés.