La Cour constitutionnelle sud-africaine autorise la poursuite de la procédure dans l'affaire de manipulation du rand par des banques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article de mardi avec un commentaire d'Investec au paragraphe 6) par Colleen Goko

La Cour constitutionnelle sud-africaine a statué mardi que les autorités de la concurrence pouvaient poursuivre six banques, dont JPMorgan Chase JPM.N , BNP Paribas BNPP.PA et HSBC HSBA.L , pour manipulation du marché des changes, ouvrant ainsi la voie à un examen complet des allégations selon lesquelles des prêteurs internationaux se seraient entendus pour manipuler le rand il y a plus de dix ans.

Cette décision permet de maintenir en cours l’une des plus importantes affaires de manipulation de marché en Afrique du Sud, après des années de procédure. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne mondiale de répression contre la manipulation des taux de change, qui remonte à plus d’une décennie. Cette campagne a conduit certaines des plus grandes banques d’investissement mondiales à verser, au total, plus de 11 milliards de dollars d’amendes pour régler les accusations portées par les autorités de régulation américaines, britanniques et européennes, selon lesquelles des traders auraient manipulé les taux de change pendant des années.

La Commission sud-africaine de la concurrence avait initialement saisi le Tribunal de la concurrence en 2017, alléguant que des traders de grandes banques avaient coordonné leurs activités de transactions sur le marché du dollar américain contre le rand entre 2007 et 2013, principalement par le biais de salons de discussion privés en ligne.

Dans un jugement rendu par le juge Owen Rogers, la cour a confirmé que l’affaire ferait l’objet d’une audience complète à l’encontre de BNP Paribas, JPMorgan Chase & Co, JPMorgan Chase Bank N.A., Investec, Standard Americas Incorporated et HSBC Bank Plc.

Investec a déclaré qu’elle restait prête et disposée à présenter ses arguments lorsque le nouveau renvoi sera examiné par le Tribunal de la concurrence.

JPMorgan, BNP et HSBC ont refusé de commenter. Standard Americas n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La plainte allègue que Standard Chartered, Citibank, Absa et Barclays étaient également impliquées, mais ces banques ont déjà conclu un accord à l’amiable ou bénéficié d’une clémence.

Parmi les banques ayant conclu un accord, Standard Chartered a reconnu avoir commis des infractions et a versé plus de 42 millions de rands (2,6 millions de dollars) en 2023.

Les tentatives de la Commission visant à relancer les poursuites contre plusieurs autres établissements de crédit, notamment Bank of America BAC.N , Standard Bank, Nomura, Commerzbank, Nedbank, FirstRand et Credit Suisse Securities (USA) LLC, ont échoué.

L’affaire sur laquelle la Cour constitutionnelle sud-africaine s’est prononcée mardi va désormais être renvoyée devant le Tribunal de la concurrence, où les allégations seront examinées au fond pour la première fois depuis que la Commission a engagé la procédure il y a près d’une décennie.

(1 $ = 16,3702 rands)