La Côte d'Ivoire suspend ses liens financiers avec le Mali

(.) ABIDJAN, 20 août (Reuters) - Le ministère ivoirien des Finances a déclaré mercredi avoir ordonné la suspension de l'ensemble des relations économiques et financières avec le Mali, conformément à une décision en ce sens prise mardi par la Communauté économiques des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) après l'arrestation du président malien. Dans un communiqué, le ministère précise que la décision s'applique à l'ensemble des banques et institutions financières ivoiriennes. Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a été arrêté mardi près de la capitale Bamako par des soldats au cours d'une mutinerie, avant d'annoncer quelques heures plus tard sa démission. Les putschistes ont promis des élections dans un délai "raisonnable". (Ange Aboa; version française Jean Terzian)

