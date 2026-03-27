La cotation de SpaceX suscite la frénésie des médias sociaux et des paris boursiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'engouement autour de l'introduction en bourse montre l'attrait de l'entreprise pour les investisseurs individuels

* Avec une valeur de 1,75 billion de dollars, SpaceX rejoindrait les poids lourds américains

* Musk envisage d'allouer une plus grande part de l'introduction en bourse aux investisseurs individuels

(Mises à jour pour ajouter les données des mentions Reddit au paragraphe 16) par Niket Nishant et Shashwat Chauhan

Entre les lancements de fusées qui attirent des millions de vues sur YouTube et la frénésie des médias sociaux autour de son éventuelle introduction en bourse, les débuts de SpaceX s'annoncent comme un moment marquant pour Wall Street.

Les traders parient des milliers de dollars sur le symbole boursier de la société et spéculent sur son entrée dans le club le plus fermé des entreprises américaines, ce qui confère à la startup la plus précieuse du monde un niveau de buzz sur les médias sociaux dont seules quelques entreprises bénéficient, en particulier lorsqu'elles n'ont pas encore déposé leur dossier d'introduction en bourse.

Sur Polymarket, les utilisateurs ont parié sur des sujets tels que la valorisation visée par l'entreprise, la bourse sur laquelle elle sera cotée et le code boursier sous lequel ses actions seront négociées. Le volume combiné de ces paris dépassait vendredi 15,2 millions de dollars.

Sur la plateforme des marchés de prédiction, les chances que SpaceX choisisse la lettre "X" comme code boursier sont de 25 %, ce qui représente une forte baisse par rapport aux 60 % enregistrés il y a un mois.

Cette lettre unique est en jeu depuis que U.S. Steel, qui l'aurait détenue pendant plus d'un siècle, s'est retirée de la Bourse de New York après avoir été rachetée par la société japonaise Nippon Steel 5401.T l'année dernière.

La plateforme de médias sociaux de Musk s'appelle également X après un changement de marque depuis Twitter en 2023.

Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management, a déclaré qu'une meilleure alternative serait "SPCX", qui est également le symbole boursier d'un fonds négocié en bourse géré par sa société.

M. Tuttle s'est dit ouvert à la vente du symbole SPCX à SpaceX.

"Je n'ai pas eu de nouvelles d'Elon, mais ma ligne téléphonique est toujours ouverte et je garde l'espoir de recevoir un appel", a-t-il déclaré.

Outre X, d'autres options potentielles ont été proposées sur Polymarket, notamment "SPAX" et l'osé "SEX". Toutefois, les utilisateurs estiment qu'il y a environ 70 % de chances que l'entreprise choisisse un symbole boursier complètement différent.

DU MAGNIFIQUE SEPT AU SUPER HUIT?

SpaceX vise une valorisation de 1,75 billion de dollars lors de son introduction en bourse, ce qui en ferait la sixième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière. Tesla TSLA.O et Meta Platforms

META.O pourraient se retrouver derrière, avec des valorisations de marché de 1,4 billion et 1,39 billion de dollars, respectivement.

Cela a alimenté les spéculations sur la question de savoir si les débuts de l'entreprise sur le marché forceront à repenser ce que l'on appelle les "Sept Magnifiques", un groupe d'entreprises américaines parmi les plus précieuses.

« Lorsque l'entreprise sera enfin cotée en bourse, le groupe des "Sept Magnifiques" s'élargira clairement. Ils l'appelleront probablement le "Magnificent Eight", le "Super Eight" ou un autre acronyme », a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

Pour tirer parti de sa popularité auprès des investisseurs individuels, le directeur général Elon Musk envisage également d'allouer jusqu'à 30 % de l'introduction en bourse à des investisseurs individuels, soit au moins trois fois la part habituelle des investisseurs individuels, a rapporté Reuters.

Sur le fil de discussion r/WallStreetBets de la plateforme de médias sociaux Reddit, SpaceX a été mentionné 130 fois au cours de la semaine écoulée et a été la 19e mention la plus populaire, selon les données du groupe de données basé en Allemagne Breakout Point.

"L'investisseur individuel joue un rôle très important lorsqu'une entreprise comme SpaceX entre en bourse. La plupart des gens diraient oui à l'opportunité d'investir dans la société spatiale d'Elon Musk", a déclaré Jonathan Corpina, associé principal de Meridian Equity Partners.