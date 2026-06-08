La Corée du Sud va se procurer des cartes graphiques pour un projet national d'IA, selon le ministère des Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Corée du Sud prévoit d'acquérir 9 704 GPU pour un projet national d'IA d'une valeur de 2.080 milliards de wons (1,36 milliard de dollars) en 2026, dont 2 016 GPU Vera Rubin, a indiqué le ministère des Technologies dans un communiqué.

($1 = 1.531,3800 wons)