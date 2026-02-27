La Corée du Sud va enfin disposer d'une carte Google Maps pleinement opérationnelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Séoul revient sur une position de deux décennies et approuve l'exportation de données cartographiques détaillées

*

L'autorisation est subordonnée au respect d'exigences strictes en matière de sécurité

*

La décision devrait nuire à Naver et Kakao, qui dominent les services de cartographie numérique locaux

(Ajout des pays qui interdisent Google Maps au paragraphe 7) par Kyu-seok Shim

La Corée du Sud ne sera bientôt plus l'un des rares pays où Google Maps ne fonctionne pas correctement. En effet, le gouvernement sud-coréen, soucieux de la sécurité, est revenu sur une position vieille de deux décennies et a approuvé l'exportation de données cartographiques de haute précision vers des serveurs étrangers.

L'autorisation a été accordée "à condition que des exigences strictes en matière de sécurité soient respectées", a déclaré le ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports dans un communiqué.

Ces conditions comprennent le floutage des installations militaires et autres installations sensibles liées à la sécurité, ainsi que la restriction des coordonnées de longitude et de latitude pour le territoire sud-coréen sur des produits tels que Google Maps et Google Earth, a-t-il précisé.

Cette décision devrait nuire à Naver 035420.KS et à Kakao

035720.KS , des géants locaux de l'internet qui dominent actuellement le marché national des services de cartographie numérique. Mais elle apaisera Washington, qui a exhorté Séoul à s'attaquer à ce qu'il considère comme une discrimination à l'encontre des entreprises technologiques américaines.

"Nous nous félicitons de la décision prise aujourd'hui et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec les autorités locales afin que Google Maps soit pleinement opérationnel en Corée", a déclaré Cris Turner, vice-président de Google, dans un communiqué.

La Corée du Sud, qui est toujours techniquement en guerre avec la Corée du Nord, avait rejeté les offres précédentes de Google en 2007 et 2016 pour être autorisée à exporter les données, en citant les risques que des informations sur des installations militaires et de sécurité sensibles puissent être exposées.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LE CONTRÔLE DU MARCHÉ

Google Maps n'a pas été interdit en tant que tel en Corée du Sud, mais d'autres pays sont allés plus loin. Il est interdit en Chine continentale, en Corée du Nord, en Syrie et au Viêt Nam, par exemple.

Les données en question sont des données à l'échelle 1:5000, où 1 centimètre sur une carte représente 50 mètres en distance réelle. Google a fait valoir qu'il avait besoin d'exporter ces données pour fournir des informations de navigation en temps réel dans le monde entier. Cela inclut les personnes qui recherchent des destinations en Corée du Sud depuis l'étranger.

Les conditions stipulent que Google doit traiter les données cartographiques sur des serveurs locaux et qu'il n'est autorisé à exporter que des données liées à des services de navigation et d'orientation préalablement approuvés par le gouvernement.

Le gouvernement sud-coréen se réserve également le droit de demander des révisions des cartes, et Google doit mettre en place un cadre de prévention des incidents de sécurité pour répondre aux problèmes d'urgence.

Choi Jin-mu, professeur de géographie à l'université Kyung Hee, a déclaré que cette décision soulevait de sérieuses questions sur le contrôle du marché et la sécurité nationale.

"Google peut désormais entrer sur le marché, réduire les frais d'utilisation et s'emparer du marché. Si Naver et Kakao sont affaiblis ou évincés et que Google augmente ensuite les prix, cela devient un monopole. Alors, même les systèmes d'information géographique gouvernementaux SIG () pourraient finir par dépendre de Google ou d'Apple. C'est la plus grande inquiétude

L'action de Naver a terminé en baisse de 2,3 % après la décision de vendredi, tandis que Kakao a gagné 1,5 %.

Le président de l'AMCHAM, James Kim, a salué la décision, déclarant qu'elle "envoie un signal positif quant à l'engagement de la Corée en faveur de l'innovation, de l'ouverture des marchés et de la garantie de conditions équitables pour les entreprises internationales opérant en Corée"