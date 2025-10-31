La Corée du Sud va déployer plus de 260 000 puces d'intelligence artificielle de Nvidia, selon le bureau présidentiel

Le bureau présidentiel sud-coréen a déclaré vendredi que Nvidia NVDA.O prévoit de fournir plus de 260 000 de ses puces d'intelligence artificielle les plus avancées au gouvernement et à certaines des plus grandes entreprises du pays.