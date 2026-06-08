La Corée du Sud va demander à bénéficier d'un approvisionnement prioritaire en processeurs graphiques Nvidia Vera Rubin, a déclaré le ministre des Sciences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Corée du Sud demandera à bénéficier d'un approvisionnement prioritaire en processeurs graphiques Vera Rubin de nouvelle génération de Nvidia, car les livraisons devraient être retardées, a déclaré lundi le ministre des Sciences et des TIC, Bae Kyung-hoon.
M. Bae a indiqué qu'un avis gouvernemental concernant le projet sud-coréen de puces graphiques avait été publié plus tôt dans la journée, ajoutant que la livraison des puces B300 de Nvidia devrait arriver à temps.
"L'approvisionnement en B300 semble devoir arriver à temps, mais celui en Vera Rubin risque d'être légèrement retardé, nous allons donc demander un approvisionnement prioritaire pour ces derniers", a déclaré M. Bae aux journalistes.
M. Bae a précisé par la suite que la Corée du Sud comptait obtenir ces livraisons cette année.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer