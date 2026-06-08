La Corée du Sud va demander à bénéficier d'un approvisionnement prioritaire en processeurs graphiques Nvidia Vera Rubin, a déclaré le ministre des Sciences

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La Corée du Sud demandera à bénéficier d'un approvisionnement prioritaire en processeurs graphiques Vera Rubin de nouvelle génération de Nvidia, car les livraisons devraient être retardées, a déclaré lundi le ministre des Sciences et des TIC, Bae Kyung-hoon.

M. Bae a indiqué qu'un avis gouvernemental concernant le projet sud-coréen de puces graphiques avait été publié plus tôt dans la journée, ajoutant que la livraison des puces B300 de Nvidia devrait arriver à temps.

"L'approvisionnement en B300 semble devoir arriver à temps, mais celui en Vera Rubin risque d'être légèrement retardé, nous allons donc demander un approvisionnement prioritaire pour ces derniers", a déclaré M. Bae aux journalistes.

M. Bae a précisé par la suite que la Corée du Sud comptait obtenir ces livraisons cette année.