La Corée du Sud prête à investir 7 milliards de dollars d'ici 2027 dans l'IA pour devenir un leader des semi-conducteurs

Les présidents américain Joe Biden (g) et sud-coréen Yoon Suk-yeol visitent une usine de semiconducteurs Samsung à Pyeongtaek, dans les environs de Séoul, le 20 mai 2022 ( POOL / KIM Min-Hee )

Pour devenir un leader dans le domaine stratégique des semi-conducteurs de pointe, la Corée du Sud a annoncé mardi par la voix de son président Yoon Suk Yeol qu'elle allait investir d'ici 2027 près de 7 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle (IA).

"Nous allons investir 9.400 milliards de wons (6,94 milliards de dollars) dans les domaines de l'IA et des semi-conducteurs liés à l'IA d'ici 2027" et créer un fonds distinct de 1.400 milliards de wons (1 milliard de dollars) "pour aider à la croissance des entreprises innovantes de semi-conducteurs d'IA", a déclaré M. Yoon, selon ses services, lors d'une réunion avec des responsables du secteur.

"La concurrence actuelle dans le secteur des semi-conducteurs est une guerre industrielle et une guerre totale entre les pays", a-t-il ajouté.

La Corée du Sud entend devenir un leader mondial "de la technologie de l'IA et aller au-delà des puces mémoire, pour conquérir le futur marché des puces d'IA", a souligné M. Yoon.

"Il n'est pas exagéré de dire que l'avenir de l'industrie des semi-conducteurs dépend de l'IA", a aussi dit le président.

Les deux premiers fabricants de puces mémoire au monde, incluant celles à large bande passante (HBM) utilisées par l'IA, Samsung et SK Hynix, sont basés en Corée du Sud.

Le marché des puces d'IA est dominé par le titan de la Silicon Valley, Nvidia, auquel SK Hynix fournit des puces HBM.

Des représentants de Samsung, de SK Hynix, du géant technologique Naver et de la start-up SAPEON, spécialisée dans les puces d'IA, ont participé à la réunion, selon les services de M. Yoon.

- Principal produit d'exportations -

Les semi-conducteurs sont le principal produit d'exportation de la Corée du Sud. En mars, les exportations de puces ont atteint 11,7 milliards de dollars, leur niveau le plus élevé depuis près de deux ans, représentant un cinquième des exportations totales du pays, selon les chiffres publiés par le ministère du Commerce.

Lundi, Washington a dévoilé des subventions pouvant atteindre 6,6 milliards de dollars en faveur du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC, dans le cadre d'un programme visant à encourager les fabricants de puces à fabriquer leurs produits les plus avancés aux Etats-Unis.

L'usine de semi-conducteurs de Samsung Electronics à Hwaseong, au sud de Séoul, le 19 novembre 2019 ( AFP / Ed JONES )

Au début du mois, le Japon a également annoncé jusqu'à 3,9 milliards de dollars de subvention à une entreprise de fabrication de puces, dans le cadre d'un plan visant à relancer sa propre industrie des semi-conducteurs.

Quant à la Chine, elle encourage depuis des années son industrie nationale des puces à réduire sa dépendance à l'égard de la technologie occidentale, notamment en réponse aux restrictions imposées par les Etats-Unis sur les puces les plus avancées.

Avec en arrière plan les préoccupations géopolitiques concernant Taïwan et la rivalité plus générale entre les Etats-Unis et la Chine, Séoul et Tokyo rivalisent en effet avec Washington et les principaux pays européens pour stimuler leurs productions respectives de puces à coups d'investissements massifs et de subventions.

Les semi-conducteurs sont un élément clé de l'économie mondiale. Ils sont utilisés dans tous les domaines, des appareils de cuisine aux téléphones portables, en passant par les voitures et les armes. La demande de puces pour les systèmes d'intelligence artificielle est montée en flèche grâce au succès de ChatGPT et d'autres produits d'intelligence artificielle générative.