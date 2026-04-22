La Corée du Sud estime que les questions relatives à l'enquête sur l'affaire Coupang doivent être dissociées de l'accord sur la sécurité conclu avec les États-Unis

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Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré mercredi que les discussions en cours avec les Etats-Unis sur un accord de sécurité devraient se dérouler séparément des questions liées à l'enquête sur la société de commerce électronique Coupang Inc CPNG.N .

Le ministère a fait ce commentaire aux journalistes en réponse à un rapport de presse selon lequel Washington a demandé à Séoul de garantir légalement la sécurité du président de Coupang, Kim Bom, basé aux États-Unis, au cours de l'enquête de Séoul sur la fuite d'informations sur les clients de la société.