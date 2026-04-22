 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Corée du Sud estime que les questions relatives à l'enquête sur l'affaire Coupang doivent être dissociées de l'accord sur la sécurité conclu avec les États-Unis
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 08:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré mercredi que les discussions en cours avec les Etats-Unis sur un accord de sécurité devraient se dérouler séparément des questions liées à l'enquête sur la société de commerce électronique Coupang Inc CPNG.N .

Le ministère a fait ce commentaire aux journalistes en réponse à un rapport de presse selon lequel Washington a demandé à Séoul de garantir légalement la sécurité du président de Coupang, Kim Bom, basé aux États-Unis, au cours de l'enquête de Séoul sur la fuite d'informations sur les clients de la société.

Valeurs associées

COUPANG RG-A
20,410 USD NYSE -5,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank