La Corée du Sud estime que les discussions sur la sécurité avec les États-Unis ne doivent pas être liées à l'enquête sur l'affaire Coupang

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* La Corée du Sud insiste sur le fait que les discussions sur la sécurité avec les États-Unis restent distinctes des préoccupations liées à l'enquête sur le Coupang

* Les États-Unis auraient demandé des garanties juridiques pour la sécurité du président de la Coupang, Kim Bom

* La Corée du Sud veut éviter que l'enquête sur l'affaire Coupang n'affecte les négociations sur la sécurité avec les États-Unis

(Ajout des commentaires du ministère et de l'historique des relations à partir du paragraphe 3)

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré mercredi que les négociations en cours avec les Etats-Unis sur un accord de sécurité devraient se dérouler séparément des questions liées à l'enquête sur la société de commerce électronique cotée en bourse aux Etats-Unis Coupang Inc CPNG.N .

Le ministère a fait ce commentaire en réponse à un article de presse selon lequel Washington aurait menacé de mettre fin aux négociations sur la sécurité siSéoul nefournissait pasde garanties juridiques pour la sécurité du président de Coupang, Kim Bom, dans le cadre d'une enquête sur la fuite d'informations sur les clients de l'entreprise.

Les alliés en matière de sécurité ont connu un certain nombre de différends ces derniers mois sur toute une série de questions, notamment les droits de douane, le traitement des entreprises technologiques américaines et l'échange de renseignements.

Séoul est en contact étroit avec Washington pour mettre en œuvre les questions de sécurité convenues dans une fiche d'information conjointe signée en novembre , a déclaré le ministère des affaires étrangères dans un communiqué de presse .

Le gouvernement coréen poursuivra les négociations avec les États-Unis afin d'éviter que les questions soulevées à Coupang n'aient un impact négatif sur les discussions relatives à la sécurité, a déclaré le ministère.

La chaîne de télévision sud-coréenne SBS a rapporté mardi que les négociateurs américains avaient demandé à la Corée de lever l'interdiction de voyager et de garantir que Kim ne serait pas arrêté ou détenu lorsqu'il se rendrait en Corée du Sud.

Si Séoul ne peut pas garantir cet arrangement, Washington ne poursuivra pas les négociations de haut niveau sur la sécurité, notamment sur le projet de la Corée du Sud de construire des sous-marins à propulsion nucléaire.

Le différend sur Coupang survient alors que les deux alliés se sont récemment opposés sur l'échange de renseignements concernant les activités nucléaires de la Corée du Nord.

En début de semaine, le président sud-coréen Lee Jae Myung a démenti ( ) que son ministre chargé des relations avec la Corée du Nord ait divulgué des informations classifiées fournies par Washington sur l'emplacement de la nouvelle installation nucléaire de Pyongyang .

Coupang Korea, exploitée par la société Coupang Inc. cotée en bourse aux États-Unis, a été confrontée à une réaction négative du public et des législateurs en Corée du Sud à la suite d'une violation de données qui a touché plus de 30 millions de clients .

L'incident a déclenché des frictions commerciales avec des fonctionnaires de Washington qui se sont demandé si l'entreprise n'avait pas été traitée injustement au cours de l'enquête.

Des inquiétudes concernant les liens en matière de sécurité sont également apparues après que les médias ont rapporté en mars que Washington transférait certains systèmes d'armes clés au Moyen-Orient, notamment des éléments du système THAAD () (Terminal High Altitude Area Defense).

Le système américain THAAD est utilisé pour l'interception à haute altitude de missiles balistiques et a été déployé en Corée du Sud pour se prémunir contre la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire.

Le commandant des forces américaines en Corée, le général Xavier Brunson, a déclaré lors d'une audition de la commission sénatoriale mardi qu'aucun des systèmes THAAD n'avait été déplacé hors de Corée du Sud.