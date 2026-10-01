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La Corée du Sud condamnée à verser 48,49 millions de dollars à Elliott dans l'affaire de la fusion de Samsung
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 02:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Corée du Sud a été condamnée à verser au fonds spéculatif américain Elliott environ 48,49 millions de dollars, majorés des intérêts, après qu’un tribunal a estimé que l’implication du gouvernement dans la fusion, en 2015, entre Samsung C&T et Cheil Industries avait un lien de causalité avec les pertes subies par Elliott, a annoncé jeudi le ministère de la Justice de Séoul.

Le tribunal d'appel a confirmé le montant des dommages-intérêts fixé lors de l'arbitrage initial, selon le ministère.

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