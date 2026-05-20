La Corée du Sud affirme que Samsung n'est pas parvenu à aplanir ses divergences avec le syndicat lors des négociations salariales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le commissaire sud-coréen au travail, Park Soo-keun, qui a joué le rôle de médiateur entre Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat coréen, a déclaré mercredi aux journalistes que les deux parties n'étaient pas parvenues à réduire leurs divergences sur deux ou trois points, sans donner plus de détails.
Le gouvernement est disposé à relancer les négociations si Samsung et le syndicat en font la demande, a-t-il ajouté.
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