La Corée du Sud affirme que Samsung n'est pas parvenu à aplanir ses divergences avec le syndicat lors des négociations salariales

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Le commissaire sud-coréen au travail, Park Soo-keun, qui a joué le rôle de médiateur entre Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat coréen, a déclaré mercredi aux journalistes que les deux parties n'étaient pas parvenues à réduire leurs divergences sur deux ou trois points, sans donner plus de détails.

Le gouvernement est disposé à relancer les négociations si Samsung et le syndicat en font la demande, a-t-il ajouté.