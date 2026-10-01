La Corée du Sud affirme avoir été condamnée à verser 48,49 millions de dollars à Elliott dans le cadre de l'affaire de la fusion de Samsung

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(Ajout de la déclaration d'Elliott et de détails)

La Corée du Sud a été condamnée à verser à Elliott Investment Management environ 48,49 millions de dollars, majorés des intérêts, après qu’un tribunal d’arbitrage a estimé que l’implication du gouvernement dans la fusion de 2015 entre Samsung C&T et Cheil Industries avait un lien de causalité avec les pertes subies par le fonds américain , a annoncé jeudi le ministère de la Justice de Séoul.

Voici quelques détails:

* Le tribunal arbitral siégeant à Londres a confirmé le montant des dommages-intérêts fixé dans la sentence arbitrale initiale de juin 2023 , selon un communiqué du ministère.

* Elliott a salué cette décision dans un communiqué et a indiqué que les frais supplémentaires liés à la procédure de renvoi portaient le montant total de l’indemnisation à environ 113 millions de dollars, incluant les dommages-intérêts, les intérêts, les honoraires d’avocat et les frais de justice.

* Le ministère de la Justice a indiqué dans son communiqué qu’il examinerait attentivement la sentence avec les agences concernées, des conseillers juridiques externes et des experts, et qu’il prendrait les mesures de suivi nécessaires.

* La fusion de 2015 entre Samsung C&T et Cheil Industries a été largement considérée comme une étape clé dans le renforcement du contrôle exercé par le directeur général de Samsung, Jay Y. Lee, sur le groupe Samsung après que son père, Lee Kun-hee, eut été rendu incapable par une crise cardiaque en 2014.

* Le Service national des pensions (NPS), alors actionnaire majeur de Samsung C&T, avait voté en faveur de l’opération, contribuant ainsi à garantir son approbation et ouvrant la voie à Lee pour qu’il devienne le principal actionnaire de la société issue de la fusion, Samsung C&T, et consolide son contrôle sur le groupe.

* Elliott, actionnaire minoritaire de Samsung C&T, s’était opposé à l’opération, estimant que les conditions de la fusion étaient indûment défavorables à la société.

* Selon Elliott, le tribunal a estimé que, sans l’intervention illégale du gouvernement, le NPS aurait voté contre la fusion et les pertes subies par Elliott n’auraient pas eu lieu.

* Le fonds a déclaré que les actionnaires et les bénéficiaires de pensions coréens avaient “également été lésés par le même comportement qui a porté préjudice à Elliott, car le vote contraint du NPS a permis l’appauvrissement des citoyens coréens au profit de l’enrichissement de la famille Lee.”

* Elliott a exhorté la Corée du Sud à se conformer à la sentence arbitrale et a précisé que les intérêts continuaient de s’accumuler à raison de plus de 10 000 dollars par jour jusqu’au paiement de la somme due.