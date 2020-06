Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Corée du Nord suspend toute action militaire contre la Corée du Sud Reuters • 24/06/2020 à 04:16









(Ajoute détails) SEOUL, 24 juin (Reuters) - Kim Jong-un a décidé de suspendre toute action militaire à l'encontre de la Corée du Sud, lors d'une réunion de la Commission militaire centrale nord-coréenne, rapporte mercredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Le regain de tension dans la péninsule trouve son origine dans les opérations de groupes de transfuges qui ont envoyé au Nord des tracts mettant en cause le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, l'armée nord-coréenne a été vue en train de retirer une dizaine de haut-parleurs près des zones démilitarisée mercredi quelques jours après en avoir réinstallé une vingtaine. Un porte-parole du ministère sud-coréen de l'unification, qui gère les relations avec le Nord, a déclaré qu'il surveillait la situation et qu'il n'y avait aucun changement dans la position du ministère quant au maintien des accords intercoréens. (Josh Smith, Jack Kim, Sangmi Cha et Joori Roh; version française Camille Raynaud)

