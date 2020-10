Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Corée du Nord semble avoir organisé un défilé militaire, dit Séoul Reuters • 10/10/2020 à 06:36









SEOUL, 10 octobre (Reuters) - L'armée sud-coréenne a déclaré avoir repéré des signes indiquant que la Corée du Nord a organisé un défilé militaire samedi matin pour marquer le 75e anniversaire de la fondation du Parti du travail au pouvoir. Dans un communiqué, le chef d'état-major à Séoul a indiqué que Pyongyang semblait avoir mobilisé d'importants équipements et personnels militaires, sans donner de détails dans l'immédiat. (Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)

