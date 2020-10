Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Corée du Nord dévoile un nouveau missile intercontinental lors d'un défilé Reuters • 10/10/2020 à 15:18









(.) par Hyonhee Shin et Josh Smith SEOUL, 10 octobre (Reuters) - La Corée du Nord a présenté samedi un nouveau missile intercontinental lors d'un défilé militaire sans précédent qui marquait le 75e anniversaire de la fondation du Parti du travail au pouvoir. Selon des spécialistes, ce missile, qui a été montré sur un véhicule de transport à 11 essieux, serait l'un des plus grands missiles balistiques intercontinentaux mobiles routiers (ICBM) au monde s'il devenait opérationnel. Le Hwasong-15, le missile à la plus longue portée jamais testé par la Corée du Nord, et ce qui semblait être un nouveau missile balistique lancé par des sous-marins (SLBM), étaient également exposés à cette occasion. Kim Jong Un s'est excusé lors de cette parade de ne pas avoir pu améliorer la vie quotidienne des Nord-Coréens. "Je suis désolé d'avoir été incapable de payer en retour l'immense confiance que vous avez manifestée", a-t-il déclaré. Le leader nord-coréen a accusé les sanctions internationales, les typhons et le coronavirus de l'avoir empêché de tenir ses promesses en matière de croissance économique. "Mes efforts et mon dévouement n'ont pas permis d'améliorer les conditions de vie difficiles de notre peuple"' a-t-il dit. Les responsables sud-coréens avaient indiqué cette semaine que Kim pourrait faire de cet événement une démonstration de puissance "de faible intensité" avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, alors que les pourparlers avec Washington sur le nucléaire militaire sont au point mort. (Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.