La conversion de fonds en ETF franchit un cap aux Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - La conversion des fonds d'investissement actifs en fonds indiciels cotés (ETF) transparents s'accélère aux Etats-Unis. JP Morgan Asset Management, filiale de gestion d'actifs du groupe américain JPMorgan Chase, a annoncé, mercredi 11 août, qu'il prévoyait de convertir quatre de ses fonds mutuels américains rassemblant environ 10 milliards de dollars (8,5 milliards d'euros) d'actifs sous gestion en 2022. Cette conversion pourrait être anodine en comparaison des 2.600 milliards de dollars d'encours totaux gérés par JP Morgan AM. Mais le gestionnaire américain est pour l'heure le plus gros à planifier une telle opération.

Pour JP Morgan AM, ces conversions ont pour but " d'offrir davantage de ses capacités d'investissement" à travers les ETF. Une structure qui, d'après la firme, sied mieux aux quatre fonds mutuels concernés par la conversion qui doit encore être approuvée par les conseils d'administration des fonds. " La liquidité intra-journalière, la transparence et les avantages fiscaux potentiels des ETF ont une valeur importante pour beaucoup d'investisseurs et ces stratégies en particulier correspondent bien à la structure des ETF" , explique dans un communiqué Bryon Lake, responsable des ETF en Amérique chez JP Morgan AM.

Plusieurs grandes maisons de gestion cherchant à s' étendre ou se faire une place sur le marché des ETF pourraient se laisser tenter par une conversion de leurs fonds mutuels en ETF dans les mois et années à venir. Dans un tweet faisant suite à l'opération du gestionnaire américain, Eric Balchunas, analyste senior ETF chez Bloomberg Intelligence, estimait que la conversion de fonds mutuels actifs en ETF transparents allait être une grosse tendance. En juin, il prédisait déjà que plus de 1.000 milliards de dollars d'actifs de fonds mutuels pourraient faire l'objet de conversions en ETF alors que les encours de l'industrie américaine des stratégies passives sont évalués à plus de 6.200 milliards de dollars.

Une grosse conversion à venir d'un trust investi en cryptos

La société de gestion canadienne Guinness Atkinson Funds est entrée dans l'histoire fin mars après être devenue la première à convertir deux de ses fonds mutuels à 21 millions de dollars d'encours en ETF. Mi-juin, le gestionnaire américain Dimensional Fund Advisors, clamait avoir procédé à la plus grosse conversion de fonds mutuels en ETF de l'industrie de la gestion d'actifs. Le gestionnaire avait transformé quatre de ses fonds actions, aux encours totaux de 28,8 milliards de dollars (23,7 milliards d'euros), en ETF actifs cotés à la Bourse de New York. La firme entendait convertir deux autres fonds mutuels non-américains en ETF en septembre 2021 et se plaçait suite à son opération parmi les 10 plus gros fournisseurs d'ETF aux Etats-Unis avec 30 milliards de dollars d'encours sous gestion.

D'autres acteurs comme la société de gestion américaine Grayscale Investments veulent convertir leurs trusts en ETF. En l'occurrence, pour Grayscale Investments, la société avait indiqué début avril se préparer à la conversion de son trust investi en cryptomonnaies en fonds négocié en bourse (ETF). La firme attend encore l'approbation des autorités concernées aux Etats-Unis pour transformer en ETF le Grayscale bitcoin Trust, lancé en 2013 et plus grand trust investi en cryptomonnaies au monde avec 39 milliards de dollars (33Md€) d'encours sous gestion. Elle avait déjà tenté de le faire en 2016 avant de retirer sa demande auprès du régulateur américain en raison de la position de celui-ci sur les cryptomonnaies à l'époque. Bloomberg avait estimé que si le Grayscale Bitcoin Trust devenait un ETF, il se ferait une place parmi les 30 plus gros ETF du marché américain avec son niveau d'encours actuel (29,6 milliards de dollars). Le nouveau patron de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, s'est récemment montré plus ouvert à l'autorisation d'un fonds indiciel coté (ETF) sur le bitcoin sur le sol américain.