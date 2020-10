Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace. (crédit photo : DR)

Paris Europlace, l'organe chargé de promouvoir la place financière de Paris, organise deux événements internationaux consacrés aux grands enjeux de la relance économique post-crise, à la contribution de l'industrie financière et à la promotion de l'attractivité de la place de Paris en Europe. Trois questions à Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace.

Quels seront les temps forts de ces deux événements ?

Dans le cadre de l'Infra Week, Paris Europlace organise un premier événement le 5 octobre sur le financement des projets d'infrastructures. Celui-ci se tiendra au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. La journée réunira les grands acteurs du développement, qu'ils soient issus du secteur public ou privé. Elle sera notamment marquée par la présence de grands dirigeants d'entreprises françaises : Jean-Pierre Clamadieu (Engie), Ilham Kadri (Solvay), Patrick Pouyanné (Total), Stéphane Richard (Orange), Augustin de Romanet (Président de Paris Europlace et d'ADP). Cette édition prend une tournure inédite cette année puisque le plan de relance du gouvernement français, dans le contexte de la crise, met l'accent sur le développement des infrastructures : transports, rénovation des bâtiments, énergie et technologies vertes. L'objet de notre manifestation est de situer les enjeux et souligner la force de l'écosystème d'ensemble de la place de Paris dans ce secteur, avec la présence des plus grands opérateurs industriels dans le transport, l'énergie, l'environnement, l'expertise des banques de la place de Paris pour accompagner ces entreprises dans leurs projets et le développement de nouveaux fonds d'investissement dédiés.

Puis, mercredi 7 octobre, nous organisons au Pavillon Gabriel à Paris la 20ème édition de l'International Financial Forum (IFF) dans un format « hybride » cette année, partie physique, partie digitale. Cette manifestation a pour objectif de mettre en lumière la manière dont l'Europe s'est rassemblée, au travers de la crise, pour mettre en place de nouveaux dispositifs majeurs pour accompagner la sortie de crise - prêts aux banques apportés par la BCE, plan de relance européen de 750 milliards euros, de même que les atouts de la place de Paris pour attirer les investisseurs internationaux dans ce contexte de reconstruction.

Dans le contexte de crise inédite que nous traversons, quel rôle peut justement jouer l'industrie financière européenne et en particulier la place de Paris ?

Elle joue un rôle essentiel. L'industrie financière a su montrer sa réactivité dans la crise, en accompagnant au printemps dernier les entreprises et les ménages grâce aux 120 milliards d'euros de prêts apportés par les banques, avec une part de garantie d'Etat, comme les financements apportés par les sociétés d'assurance pour la mise en place de nouveaux fonds destinés à investir dans les entreprises, y compris PME/ETI. .

Et pour les années à venir, compte tenu de l'importance des besoins d'investissement, ce sont bien les financements privés qui vont permettre aujourd'hui - aux côtés des financements publics - de développer les grands projets au service des territoires et de l'Europe contenus dans les plans de relance.

Dans ce cadre, et dans le contexte de la sortie prochaine du Royaume Uni de l'Europe, avec le Brexit, la place de Paris des majeurs atouts pour attirer les investisseurs internationaux et les relocalisations des grands acteurs de la finance en Europe. Outre sa position de leader dans le développement des marchés de capitaux européens, l'accélération qu'elle opére en matière d'innovation technologique (avec la création en 2008 du Pôle Finance Innovation) et son positionnement comme acteur majeur de la finance durable, environnementale et sociale avec la création en 2017 de Finance for Tomorrow et notre action qui s'accélère aujourd'hui, dans ce domaine, pour accompagner la sortie de crise, font de Paris la « place du futur » en Europe.

Qu'attendez-vous de cet événement ?

Notre message s'adresse d'abord aux investisseurs internationaux à qui nous disons : Europe is back ! Ceci est extrêmement important car au début de la crise du Covid-19, un grand nombre d'entre eux étaient inquiets sur la capacité de l'Europe à l'affronter. Les actions menées par la Banque centrale européenne (BCE) et par les 27 pays de l'Union, avec l'adoption du plan de relance, ont montré que l'Europe était unie, réactive et résiliente. Nous disons donc aux investisseurs : « revenez investir en Europe ! »

Et nous souhaitons également nous adresser aux pouvoirs publics. La politique d'attractivité initiée au début du quinquennat par Emmanuel Macron doit être poursuivie. Nous saluons à ce titre la baisse de l'impôt sur les sociétés, confirmée par le Premier Ministre, et nous considérons qu'il faut aller plus loin, en accélérant la baisse entamée des coûts de production. Et nous réitérons l'objectif de développer l'épargne longue et l'orienter vers le financement de l'économie réelle. Pour se faire, il faut renforcer la communication et la pédagogie pour inciter les Français à placer leur épargne dans le financement des entreprises.