La contestation des actionnaires à l'encontre de Thomson Reuters concernant les contrats avec l'ICE ne recueille qu'un soutien limité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du syndicat à l'origine de la résolution, paragraphes 11-12) par Ross Kerber

Une résolution d'actionnaires demandant à la société de contenu et de technologie Thomson Reuters d'examiner les implications de sa collaboration avec les autorités américaines de l'immigration en matière de droits de l'homme n'a recueilli qu'environ 3 % des voix lors de l'assemblée générale annuelle de la société mercredi.

Le vote sur cette résolution, proposée par un syndicat de fonctionnaires de la Colombie-Britannique, portait sur les produits et services vendus aux forces de l'ordre par la société torontoise, qui, selon certains investisseurs et employés, pourraient contribuer à la répression menée par l'administration Trump contre les immigrants sans papiers .

Thomson Reuters s'était opposé à cette proposition et, lors de l'assemblée, son président, David Thomson, a déclaré que "plus de 95 %" avaient voté contre la mesure proposée par les actionnaires, tandis que "plus de 3 %" l'avaient soutenue.

"Nous nous réjouissons du résultat du vote d'aujourd'hui, qui reflète la confiance des actionnaires dans la recommandation du conseil d'administration de voter contre la proposition," a déclaré un porte-parole de Thomson Reuters.

Un exemple de travail gouvernemental cité par les partisans de la résolution rejetée était un contrat de 22,8 millions de dollars avec le département de la Sécurité intérieure, qui devait prendre fin en mai et qui fournissait en partie à l'agence Immigration and Customs Enforcement (ICE) des données issues de lecteurs de plaques d'immatriculation.

Selon les registres des dépenses fédérales, ce contrat et d'autres ont été attribués à Thomson Reuters Special Services (TRSS), une division de Thomson Reuters basée à McLean, en Virginie. Cette division affirme que ses produits contribuent à prévenir la criminalité financière, à identifier les influences étrangères et à aider les forces de l'ordre et les responsables de la sécurité nationale à analyser les données.

L'agence de presse Reuters, qui appartient à la société, est indépendante et fonctionne séparément des autres activités de Thomson Reuters.

Un expert en gouvernance d'entreprise a déclaré que ce vote montrait que les principaux investisseurs de Thomson Reuters estimaient soit que cette mesure était inutile, soit qu'ils n'avaient aucune envie d'entrer en confrontation avec l'administration Trump au sujet de ses politiques d'immigration.

"Ce vote montre que les investisseurs ne souhaitent pas envoyer de signal" concernant la collaboration de l'entreprise avec les autorités chargées de l'immigration, a déclaré Douglas Chia, président de Soundboard Governance, une société indépendante spécialisée dans la gouvernance d'entreprise.

Un investisseur majeur, le fonds souverain norvégien, a déclaré avoir voté contre la mesure car il ne pouvait soutenir une proposition "alors que la société ne semble pas présenter de lacunes significatives dans sa gestion ou son reporting des risques de durabilité concernés".

Après le vote, Emma Pullman, promotrice de la résolution et responsable de l’engagement des actionnaires au sein du British Columbia General Employees’ Union, a félicité Thomson Reuters pour certaines informations déjà divulguées, mais a déclaré qu’un audit spécialisé des produits destinés à l’application de la loi et aux mesures d’immigration pourrait aider les investisseurs.

"Les informations fournies par l’entreprise restent en deçà de nos attentes. Thomson Reuters peut démontrer davantage son engagement en faveur du respect des droits de l’homme en fournissant des informations supplémentaires," a déclaré Mme Pullman dans un e-mail.