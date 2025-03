La contestation contre Tesla prend de l'ampleur

(AOF) - Tesla est attendue une nouvelle fois en nette baisse en pré-marché à Wall Street après une journée mondiale de manifestations contre la marque organisée samedi aux Etats-Unis et dans le monde à l'appel notamment de l'ONG écologiste "Planet Over Profit". A New York, c'est devant la boutique de l’entreprise à Manhattan, qu'entre 500 et 1 000 personnes ont demandé la démission d'Elon Musk, son patron fondateur et membre de l'administration Trump chargé de réduire les effectifs du secteur public.

Par ailleurs, selon une source de marché, Stifel a abaissé dimanche son objectif de cours à 455 dollars contre 474 dollars et réduit ses estimations de croissance des livraisons pour l'année 2025 à 4% contre 17% précédemment.

