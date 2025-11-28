 Aller au contenu principal
La consommation des ménages français augmente de nouveau en octobre
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 09:25

Les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent de nouveau en octobre 2025 sur un mois, de 0,4% en volume après +0,3% en septembre, selon les données CVS-CJO de l'Insee.

L'institut de statistiques précise que la consommation d'énergie accélère (+1,4% après +0,6%), comme la consommation alimentaire (+0,4% après +0,1%), tandis que celle de biens fabriqués se montre stable.

Toujours pour octobre, les prix de production de l'industrie française continuent de baisser (-1,2% sur un an après -0,5% en septembre) au total, mais continuent d'augmenter (+0,5% sur un an après +0,6%) hors énergie.

