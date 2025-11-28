La consommation des ménages français augmente de nouveau en octobre
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 09:25
L'institut de statistiques précise que la consommation d'énergie accélère (+1,4% après +0,6%), comme la consommation alimentaire (+0,4% après +0,1%), tandis que celle de biens fabriqués se montre stable.
Toujours pour octobre, les prix de production de l'industrie française continuent de baisser (-1,2% sur un an après -0,5% en septembre) au total, mais continuent d'augmenter (+0,5% sur un an après +0,6%) hors énergie.
A lire aussi
-
Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon va être convoqué par la commission d'enquête lancée par Les Républicains à l'Assemblée, sur des liens supposés entre mouvements politiques et des réseaux islamistes, visant implicitement LFI, a-t-on appris ... Lire la suite
-
L'équipementier automobile Forvia a annoncé vendredi avoir lancé les processus pour céder des parties de son portefeuille d'activités, parmi lesquelles des actifs de sa division intérieurs de voitures. Depuis la fusion entre Faurecia et Hella en 2022, qui a donné ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en début de séance, avec un volume de transactions limité, tout en conservant l'espoir d'une prochaine baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. À Paris, le CAC 40 perd 0,09% à 8.092,03 ... Lire la suite
-
"Il n'y aura pas d'emplois supprimés" avec le passage sous bannière Intermarché et Netto de 300 supermarchés Auchan, a assuré vendredi Guillaume Darrasse, directeur général d'Auchan Retail, interrogé sur France Info. Concernant les employés dans les magasins, "ce ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer