La consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des niveaux records en 2026 et 2027 en raison de l'essor de l'IA, selon l'EIA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

La consommation d’électricité aux États-Unis, qui a atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, devrait encore augmenter en 2026 et 2027, sous l’effet des centres de données gourmands en IA et de l’électrification, a indiqué mardi l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) dans ses perspectives énergétiques à court terme (STEO).

L’EIA prévoit que la demande d’électricité passera d’un niveau record de 4 195 milliards de kilowattheures (kWh) en 2025 à 4 268 milliards de kWh en 2026, puis à 4 391 milliards de kWh en 2027. Cette hausse de la demande s’explique en grande partie par les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle et aux cryptomonnaies , ainsi que par le fait que les ménages et les entreprises consomment davantage d’électricité et moins de combustibles fossiles pour le chauffage et les transports. L’EIA a toutefois indiqué avoir revu à la baisse ses prévisions concernant la demande d’électricité au Texas pour 2027, après que le gouverneur de l’État a annoncé, le 3 août, un moratoire sur la construction de nouveaux centres de données .

"Nous prévoyons que la charge électrique au Texas augmentera de 6 % en 2027, contrairement à notre prévision de croissance de 14 % dans le précédent STEO", a indiqué l’EIA dans son dernier rapport.

L’EIA prévoit que les ventes d’électricité en 2026 reculeront à 1 514 milliards de kWh pour les consommateurs résidentiels, mais augmenteront à 1 545 milliards de kWh pour les clients commerciaux et à 1 064 milliards de kWh pour les clients industriels.

Ces prévisions sont à comparer aux records historiques de 1 515 milliards de kWh pour les consommateurs résidentiels, 1 493 milliards de kWh pour les clients commerciaux en 2025 et 1 064 milliards de kWh pour les clients industriels en 2000.

À mesure que la production d’énergies renouvelables augmentera, l’EIA indique que la part de la production d’électricité issue du charbon passera de 17 % en 2025 à 16 % en 2026 et à 15 % en 2027, tandis que la part du gaz naturel se maintiendra à 40 % en 2026 et 2027, soit le même niveau qu’en 2025.

La part de la production d’énergie renouvelable passera d’environ 24 % en 2025 à 25 % en 2026 et à 27 % en 2027, tandis que celle de l’énergie nucléaire restera stable à 18 % en 2026 et 2027, soit le même niveau qu’en 2025, selon ces prévisions.

L’EIA prévoit que les ventes de gaz en 2026 reculeront à 12,5 milliards de pieds cubes par jour pour les consommateurs résidentiels et à 9,5 bcfd pour les clients commerciaux, mais qu’elles augmenteront à 23,9 bcfd pour les clients industriels et à 36,6 bcfd pour la production d’électricité.

Ces chiffres sont à comparer aux records historiques de 14,3 milliards de pieds cubes par jour enregistrés en 1996 pour les consommateurs résidentiels, de 9,9 milliards de pieds cubes par jour en 2025 pour les clients commerciaux, de 23,8 milliards de pieds cubes par jour en 1973 pour les clients industriels et de 36,8 milliards de pieds cubes par jour en 2024 pour la production d’électricité.