 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La confiance des consommateurs américains s'effondre en janvier pour atteindre son plus bas niveau depuis 2014
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La confiance des consommateurs américains s'est détériorée de manière inattendue en janvier, chutant à son plus bas niveau depuis 2014, sur fond d'inquiétude croissante face à la hausse des prix et à l'atonie du marché de l'emploi, selon une enquête publiée mardi. Le Conference Board a déclaré mardi que son indice de confiance des consommateurs avait plongé de 9,7 points à 84,5 ce mois-ci, son plus bas niveau depuis mai 2014. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 90,9.

"Les réponses écrites des consommateurs sur les facteurs affectant l'économie ont continué à pencher vers le pessimisme", a déclaré Dana Peterson, économiste en chef du Conference Board. "Les références aux prix et à l'inflation, aux prix du pétrole et du gaz, ainsi qu'aux prix des denrées alimentaires et des produits d'épicerie sont restées élevées. Les références aux tarifs douaniers et au commerce, à la politique et au marché du travail ont également augmenté, et les références à l'assurance maladie et à la guerre ont légèrement progressé."

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank