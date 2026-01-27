La confiance des consommateurs américains s'effondre en janvier pour atteindre son plus bas niveau depuis 2014

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La confiance des consommateurs américains s'est détériorée de manière inattendue en janvier, chutant à son plus bas niveau depuis 2014, sur fond d'inquiétude croissante face à la hausse des prix et à l'atonie du marché de l'emploi, selon une enquête publiée mardi. Le Conference Board a déclaré mardi que son indice de confiance des consommateurs avait plongé de 9,7 points à 84,5 ce mois-ci, son plus bas niveau depuis mai 2014. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 90,9.

"Les réponses écrites des consommateurs sur les facteurs affectant l'économie ont continué à pencher vers le pessimisme", a déclaré Dana Peterson, économiste en chef du Conference Board. "Les références aux prix et à l'inflation, aux prix du pétrole et du gaz, ainsi qu'aux prix des denrées alimentaires et des produits d'épicerie sont restées élevées. Les références aux tarifs douaniers et au commerce, à la politique et au marché du travail ont également augmenté, et les références à l'assurance maladie et à la guerre ont légèrement progressé."