La confiance des consommateurs américains s'améliore en juin, mais les inquiétudes liées au coût élevé de la vie persistent

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La confiance des consommateurs américains s'est redressée en juin après avoir atteint des niveaux historiquement bas, même si les ménages restaient préoccupés par le coût élevé de la vie, selon une enquête publiée vendredi. Le centre d'études de l'Université du Michigan a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait progressé pour atteindre un niveau définitif de 49,5 ce mois-ci, contre 44,8 en mai. Il s'agit d'une légère amélioration par rapport au chiffre de 48,9 enregistré en début de mois. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l'indice à 50,0 en chiffre définitif.

“Le coût de la vie reste au premier plan des préoccupations des consommateurs,” a déclaré Joanne Hsu, directrice du programme “Surveys of Consumers”. “Pour le troisième mois consécutif, plus de la moitié des consommateurs ont spontanément indiqué que la hausse des prix pesait sur leurs finances personnelles.” L'indicateur de l'enquête mesurant les anticipations des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir a reculé ce mois-ci à 4,6%, un niveau qui reste toutefois élevé, contre 4,8% en mai. Les anticipations d'inflation à un an sont restées inchangées par rapport au début du mois. Les anticipations des consommateurs concernant l’inflation pour les cinq prochaines années ont reculé à 3,3%, contre 3,9% le mois dernier. Les anticipations d’inflation à long terme s’établissaient à 3,4% en début de mois.