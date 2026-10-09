La confiance des consommateurs américains frôle un niveau historiquement bas alors que la frustration face à la situation économique ne cesse de croître

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* L'indice de confiance des consommateurs recule à 46,3 en octobre, contre 48,1 en septembre

* Ce sont les ménages à faibles revenus et les petits investisseurs qui ont connu la plus forte baisse de moral

* Les ménages aux revenus les plus élevés restent le principal moteur de la consommation, soutenus par la bonne tenue des marchés boursiers

* 54 % des consommateurs ont déclaré qu'ils réduiraient leurs achats les plus coûteux

par Lucia Mutikani

La confiance des consommateurs américains s'est encore affaiblie début octobre, la hausse du coût de la vie liée au conflit au Moyen-Orient ayant assombri la perception qu'ont les ménages de l'économie, ce qui constitue une nouvelle mauvaise nouvelle pour le président Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat du 3 novembre.

L'enquête sur la confiance des consommateurs menée par l'université du Michigan est la dernière d'une série de sondages récents à refléter la morosité grandissante des Américains, qui subissent de plein fouet une inflation élevée et des coûts d'emprunt élevés. La cote de popularité de Trump est au plus bas de sa carrière politique, sur fond d'inquiétudes quant à sa gestion de l'économie.

Les élections du mois prochain détermineront qui contrôlera le Congrès.

La guerre entre les États-Unis et Israël a fait grimper les prix de l’énergie, attisant l’inflation et poussant la Réserve fédérale à relever ses taux d’intérêt en septembre pour la première fois en trois ans.

Le moral s’est fortement détérioré ce mois-ci chez les consommateurs à faibles revenus et ceux disposant de portefeuilles boursiers modestes, a indiqué vendredi l’université du Michigan. On a également constaté une baisse du moral chez les personnes interrogées se déclarant “Indépendants”. Bien qu’une légère amélioration ait été observée chez les démocrates et les républicains, le moral reste nettement inférieur à ce qu’il était en janvier dernier.

“Les consommateurs, tous bords politiques confondus, sont frustrés par la hausse des prix et ont le sentiment de faire du surplace sur le plan financier”, a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors. “Cela n’apparaît peut-être pas immédiatement dans les chiffres globaux du PIB, mais cela devrait se voir très clairement lorsque les électeurs se rendront aux urnes dans les semaines à venir.”

L’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan a chuté à 46,3 ce mois-ci, contre 48,1 en septembre. Cette troisième baisse mensuelle consécutive a rapproché la confiance des consommateurs d’un plus bas historique atteint en mai. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 47,8.

L'indicateur de l'enquête portant sur la situation économique actuelle a chuté à un plus bas historique de 44,7, contre 50,9 en septembre. Les anticipations des consommateurs se sont légèrement améliorées, bien que les conditions d'achat des biens durables aient chuté en raison des prix élevés et des coûts d'emprunt.

LES MÉNAGES À REVENUS ÉLEVÉS STIMULENT LES DÉPENSES

La faiblesse de la confiance ne signifie probablement pas un ralentissement significatif des dépenses de consommation, car le lien entre les deux s’est affaibli au fil des ans. L’économie présente également ce que les économistes qualifient de “courbe en K”: les ménages aux revenus élevés se portent bien, en partie grâce à la bonne tenue du marché boursier, contrairement à leurs homologues aux revenus moyens et modestes, dont les budgets sont mis à rude épreuve.

Les dépenses de consommation sont principalement tirées par les ménages aux revenus élevés. Ce constat a été corroboré par un autre rapport de l’université du Michigan, qui montre qu’un peu moins d’un tiers des consommateurs s’attendent à dépenser comme d’habitude au cours de l’année à venir pour des produits ayant connu de fortes hausses de prix, tandis que 54 % ont déclaré qu’ils réduiraient leurs dépenses. Environ 16 % des consommateurs ont indiqué qu’ils cesseraient d’acheter ces produits.

Le rapport souligne que les consommateurs aux revenus élevés sont plus enclins à maintenir leurs dépenses que leurs homologues aux revenus modestes.

“Ainsi, tant que les marchés boursiers tiennent le coup, les dépenses peuvent se maintenir”, a déclaré James Knightley, économiste en chef international chez ING. “Espérons que cela permette de gagner du temps en attendant une amélioration de la situation énergétique, qui apporterait un soulagement sous la forme d’une baisse des coûts des carburants et de meilleures perspectives d’emploi pour l’ensemble des ménages. Mais si nous devions connaître une correction boursière, la situation changerait rapidement.”

L’indice des enquêtes auprès des consommateurs mesurant les anticipations d’inflation pour l’année à venir a légèrement progressé, passant de 4,6 % en septembre à 4,7 %. Les anticipations d’inflation à douze mois ont bondi depuis février, où elles s’établissaient à 3,4 %, avant le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Les anticipations d’inflation des consommateurs pour les cinq prochaines années ont augmenté, passant de 3,4 % en septembre à 3,5 %.

Le mois dernier, la banque centrale américaine a relevé son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % – la première hausse en trois ans – et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt dans les mois à venir.

Les chances d’une nouvelle hausse des taux ce mois-ci ont été réduites par la croissance décevante de l’emploi en septembre ainsi que par des chiffres d’inflation inférieurs aux prévisions pour juillet et août. Les économistes s’attendent à ce que la Fed relève ses taux en décembre.