La confiance des consommateurs américains a chuté en septembre à son plus bas niveau depuis plus de 12 ans

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La confiance des consommateurs américains a chuté en septembre à son plus bas niveau depuis plus de 12 ans, les ménages s'attendant à ce que les conditions commerciales

et le marché du travail s'affaiblissent au cours des six prochains mois, selon une enquête publiée mardi.

Le Conference Board a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait chuté de 6,7 points ce mois-ci, pour s'établir à 81,9, son plus bas niveau depuis 2014. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 89,2.

"L'évaluation par les consommateurs de la conjoncture économique actuelle

est devenue négative pour la première fois depuis septembre 2024", a déclaré Dana Peterson, économiste en chef au Conference Board. "Les perceptions du marché du travail actuel se sont également détériorées,

même si elles sont restées positives."