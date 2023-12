"Une fois de plus, le marché semble insensible aux mauvaises données économiques, se concentrant uniquement sur les baisses de taux potentielles qu'elles impliquent". Pour Christophe Boucher "ce genre de complaisance et d'aveuglement ne durera pas éternellement".

(AOF) - "Tous les PMI ont continué à se contracter et ont été inférieurs aux estimations pour la zone euro", constate Christophe Boucher, Directeur des investissments chez ABN Amro Investment Solutions. Il relève que "les nouvelles commandes ont fortement diminué tant dans les services que dans l'industrie manufacturière" et émet l’hypothèse que les entreprises ont "préféré puiser dans leurs stocks plutôt que de les renouveler, au risque de ne pas pouvoir les écouler".

La complaisance du marché ne durera pas éternellement (ABN Amro IS)

