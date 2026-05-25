La compagnie Saudia inaugure l'A321XLR d'Airbus au Moyen-Orient et en Afrique

La compagnie saoudienne devient ainsi le premier opérateur de la région à exploiter le nouvel avion monocouloir long-courrier d'Airbus, dans le cadre de son expansion internationale.

Saudia annonce avoir pris livraison de son premier Airbus A321XLR, devenant ainsi la première compagnie du Moyen-Orient et d'Afrique à exploiter cet appareil. L'avion, équipé de moteurs LEAP-1A de CFM International, est le premier des 15 exemplaires commandés par le transporteur.

Cette livraison s'inscrit dans le programme de modernisation de flotte de la compagnie et soutient l'expansion de son réseau international dans le cadre de la stratégie Saudi Vision 2030. Saudia dessert actuellement plus de 100 destinations sur quatre continents.

Avec une autonomie pouvant atteindre 4 700 milles nautiques, l'A321XLR permet d'opérer des liaisons long-courriers avec un appareil monocouloir, tout en réduisant de 30% la consommation de carburant par siège par rapport à la génération précédente.

L'appareil livré à Saudia dispose d'une configuration premium avec 24 sièges Business entièrement inclinables et 120 sièges en classe économique. Airbus précise par ailleurs que tous ses appareils peuvent déjà fonctionner avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF, Sustainable Aviation Fuel), avec un objectif de compatibilité à 100% d'ici 2030.