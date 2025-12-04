 Aller au contenu principal
La compagnie panaméenne Copa suspend ses vols vers le Venezuela, invoquant un problème de signal
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 11:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie panaméenne Copa Airlines a suspendu ses vols de jeudi et vendredi à destination et en provenance de Caracas, la capitale du Venezuela, en raison d'un problème de signal de navigation signalé par ses pilotes.

Le problème n'a pas compromis la sécurité du vol, a ajouté la compagnie dans un communiqué publié mercredi en fin de journée.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

- Copa rejoint une liste de transporteurs internationaux - Iberia, TAP, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa et Plus Ultra - qui ont suspendu leurs vols vers le Venezuela.

- La compagnie aérienne a décrit le problème comme des intermittences dans un signal de navigation et a qualifié la suspension de mesure "préventive".

- Le transporteur évalue la situation et a déclaré qu'il fournirait de nouvelles informations dans les 24 heures.

CONTEXTE

- Les compagnies aériennes internationales ont suspendu leurs vols vers le pays à la suite d'un avertissement de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis concernant une "situation potentiellement dangereuse" lors du survol du Venezuela.

