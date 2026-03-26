La compagnie nationale algérienne commande 10 Boeing 737 MAX 8 pour moderniser sa flotte

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La compagnie nationale algérienne Air Algérie a annoncé jeudi avoir commandé 10 Boeing BA.N 737 MAX 8 dans le cadre d'une stratégie nationale de développement du transport aérien civil.

La compagnie aérienne a déclaré que l'acquisition s'inscrivait dans le cadre des efforts visant à moderniser sa flotte, à étendre son réseau de routes et à améliorer la qualité du service pour les passagers.

Selon un communiqué de la compagnie cité par l'agence de presse nationale APS, cinq des appareils devraient être livrés au cours du second semestre de cette année, les cinq autres devant être livrés l'année prochaine.

Aucun détail financier n'a été divulgué.

Air Algérie a déclaré que cette décision s'inscrivait dans le cadre d'une vision plus large visant à suivre l'évolution du secteur de l'aviation et à répondre aux demandes des marchés nationaux et internationaux, ajoutant qu'elle renforcerait la compétitivité de la compagnie et sa position sur le marché.