 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 755,00
-0,15%
Indices
Chiffres-clés

La compagnie indienne SpiceJet progresse grâce à un apport de liquidités de 89,5 millions de dollars de la part de Carlyle
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 07:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions de SpiceJet SPJT.BO augmentent de 3,4 % à 34,13 roupies

** Le transporteur à bas prix obtient un règlement de 89,5 millions de dollars de la part de l'unité d'investissement et de service de l'aviation commerciale de Carlyle CG.O .

** Dans le cadre de cet accord, Carlyle restructurera 121,2 millions de dollars de loyers en échange de 50 millions de dollars d'actions SPJT, tout produit supplémentaire provenant de la vente d'actions étant utilisé pour réduire les obligations locatives futures

** Amélioration significative de la liquidité de la compagnie aérienne - SPJT

** Auparavant, l'action a bondi de 1,5 % à 5 % à la suite de la nouvelle

** L'année dernière, les actions de SPJT ont déclaré qu'elles convertiraient environ 97 millions de dollars dus à Carlyle Aviation en actions et en obligations

** L'action a baissé d'environ 39% depuis le début de l'année

Valeurs associées

THE CARLYLE GRP
65,6100 USD NASDAQ +3,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une femme consulte sur son smartphone le réseau social chinois Xiaohongshu, également connu sous le nom de RedNote, le 15 janvier 2025 à Pékin ( AFP / ADEK BERRY )
    La Chine sanctionne le réseau social RedNote pour sa gestion des contenus
    information fournie par AFP 11.09.2025 08:41 

    Les autorités chinoises ont annoncé jeudi avoir ordonné des mesures "punitives" contre le réseau social RedNote, employé par des centaines de millions de personnes en Chine, pour des contenus jugés inappropriés ou "triviaux". Appelée en mandarin "Xiaohongshu", ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.09.2025 08:39 

    (Actualisé avec Heathrow, Energean) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse ... Lire la suite

  • Des pompiers mexicains surveillent la zone où un camion-citerne transportant du gaz a explosé, dans l'est de Mexico, le 10 septembre 2025 ( AFP / Valentina ALPIDE )
    L'explosion d'un camion-citerne à Mexico fait quatre morts et 90 blessés
    information fournie par AFP 11.09.2025 08:32 

    Quatre personnes ont été tuées et 90 blessées, dont certaines grièvement, mercredi par l'explosion d'un camion-citerne transportant du gaz dans un quartier très peuplé de Mexico, a annoncé la mairie. L'explosion, survenue alors que le véhicule circulait près d'un ... Lire la suite

  • ( AFP / STRINGER )
    Argentine: l'inflation reste contenue, à 1,9% en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 08:31 

    L'inflation en Argentine s'est établie en août à 1,9% sur un mois, poursuivant sa décélération après plus d'un an et demi d'austérité sous la présidence de l'ultralibéral Javier Milei, pourtant sévèrement douché ce week-end lors d'un scrutin provincial test. Après ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank