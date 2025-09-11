La compagnie indienne SpiceJet progresse grâce à un apport de liquidités de 89,5 millions de dollars de la part de Carlyle

11 septembre - ** Les actions de SpiceJet SPJT.BO augmentent de 3,4 % à 34,13 roupies

** Le transporteur à bas prix obtient un règlement de 89,5 millions de dollars de la part de l'unité d'investissement et de service de l'aviation commerciale de Carlyle CG.O .

** Dans le cadre de cet accord, Carlyle restructurera 121,2 millions de dollars de loyers en échange de 50 millions de dollars d'actions SPJT, tout produit supplémentaire provenant de la vente d'actions étant utilisé pour réduire les obligations locatives futures

** Amélioration significative de la liquidité de la compagnie aérienne - SPJT

** Auparavant, l'action a bondi de 1,5 % à 5 % à la suite de la nouvelle

** L'année dernière, les actions de SPJT ont déclaré qu'elles convertiraient environ 97 millions de dollars dus à Carlyle Aviation en actions et en obligations

** L'action a baissé d'environ 39% depuis le début de l'année